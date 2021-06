Eugenia Martínez de Irujo y Lolita Flors, rotas de dolor, se despiden de Mila en directo

MADRID, 23 (CHANCE)

Una tarde complicada para todos los compañeros de Mila Ximénez que están haciendo un programa especial para despedir a la gran periodista que ha regalado muchísimos buenos momentos en televisión y que hoy ha perdido la batalla contra el cáncer.

Ya hemos visto a los familiares de la colaboradora de televisión acudir al tanatorio de la M-30 completamente destrozados y sobre todo, a su hija Alba, el principal apoyo de Mila Ximénez. En directo mientras tanto, han entrado dos amigas por teléfono para transmitir su pena por la muerte de la periodista.

Eugenia Martínez de Irujo ha sido la primera persona que ha entrado en directo: "Buenas por decir algo, es un día muy triste, sobre todo a todos vosotros que sé que teníais esa amistad tan grande".

La hija de la Duquesa de Alba ha asegurado que conoció a Mila cuando ella era pequeña y a partir de entonces ha guardado el contacto con ella hasta el último momento: "A Mila la quería muchísimo, de siempre, creo que la conocí cuando tenía 15 o 16 años, aunque nos hemos visto pocos, las pocas veces que coincidíamos siempre ha habido mucho cariño. Siempre la he tenido muchísimo cariño. Me divertía muchísimo la manera de defender que tenía, los prontos que tenía, ese genio que tenía y esos golpes, tenía un humor inteligente".

Por supuesto también ha querido transmitir unas palabras de cariño a la hija de Mila: "Alba es una persona extraordinaria" y se ha mostrado muy sorprendida con la noticia, todavía apenas sin creerlo: "Es de esas personas que dices puede con esto y con más, me he quedado muy sorprendida".

Lolita Flores también ha entrado en directo y ha confesado que a pesar de tener un parón en su amistad, es una de sus grandes amigas: "En algún momento le fallé y hoy le he pedido perdón, ya se lo pedí. Estamos todos destrozados, mi hermana Rosario está igual. Tengo una pena muy grande. Ha vivido una vida muy completa al final, ella se bebió la vida, se ponía el mundo por montera. Iba de fuerte y era una mujer muy sensible, muy clara, esta ha sido la única batalla que ha perdido".

La hija de Lola Flores la conoció en la época dorada de Marbella y desde entonces no se han separado: "Nosotros la conocíamos como Mila Santana, la conozco de la época dorada de Marbella. Yo hablé con ella hace un mes y medio y hablábamos por teléfono. La he querido mucho y la sigo queriendo. Ella tenía fuerza, tenía una luz muy especial, lo pasó bien al final de su vida cuando se reencontró consigo misma".

La hermana de Rosario Flores ha asegurado que está muy triste porque se han ido sus grandes amigas y Mila Ximénez, como no podía ser de otra manera, era una de ellas: "Desgraciadamente se me van todas, una parte de mis raíces, de mi juventud, se me van muchas noches de secretos, de tormenta, de risas, de llanto... se me van muchas cosas con Mila".