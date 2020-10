Eugenia Martínez de Irujo más arropada que nunca en su nueva faceta como pintora

MADRID, 24 (CHANCE)

Eugenia Martínez de Irujo sigue con el subidón de alegría tras haber expuesto en sus cuadros y haberse estrenado como pintora delante de todo el público que se ha querido acercar a la galería donde ha estado estos últimos días. Y es que la madre de Tana Rivera no se ha podido sentir más arropada en este momento tan especial de su vida ya que, este viernes, siguió recibiendo visitas.

Numerosos amigos y familiares de Eugenia Martínez de Irujo no han querido perderse el segundo día de la exposición de su obra. Como no puede ser de otra manera, la Duquesa de Montoro está feliz y encantada con la acogida que está teniendo su trabajo y no puede creerse que todo haya tenido tanto éxito.

Uno de los apoyos inseparables es su marido Narcís Rebollo, que no se ha separado del lado de Eugenia en ningún momento y siempre ha permanecido a su lado para mostrarle todo su apoyo y cariño. El jueves veíamos a su hija, Tana, su hermano Fernando, y este viernes han sido muchas las personalidades que se han acercado para arropar a la pareja.