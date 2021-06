Eugenia Martínez de Irujo nos desvela cómo se encuentra Cayetano Martínez de Irujo

MADRID, 13 (CHANCE)

Eugenia Martínez de Irujo está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida y es que después de tener dos celebraciones familiares por todo lo alto, la madre de Cayetana Rivera solamente tiene el pensamiento en el verano. Y es que después del abutizo de Rosario y la boda de su sobrino, Carlos Fitz-James Stuart y Belén Corsini, tiene claro que las demás celebraciones serán en privado.

Eugenia Martínez de Irujo asegura que su hermano Cayetano Martínez de Irujo se encuentra fenomenal: "Ahora está mucho mejor, está más animado, estaba muy de bajón porque lleva once operaciones" y confiesa que han estado muy preocupados por él: "De momento físicamente se ha recuperado súper bien y ya anímicamente, que es lo que más nos preocupaba, pues está ya mucho mejor".

La hija de la Duquesa de Alba desvela que su relación con Bárbara Mirjan es extraordinaria: "bueno bárbara y yo siempre nos hemos llevado muy bien, es una loca carioca, que me divierte muchísimo".

En cuanto a si le gustaría pasar por el altar con Narcís Rebollo aquí en España contesta: "Ya me he casado, en las vegas, estoy súper feliz, no hace falta más" y es que parece que no quiere hacerlo en el palacio de Liria: "¡uy en Liria...!".