Eugenia Martínez de Irujo opina sobre la posible relación de Isabel Preysler y Alfonso Díez, viudo de la Duquesa de Alba

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Eugenia Martínez de Irujo ha acudido al cumpleaños sorpresa de Marina Carmona, amiga íntima suya, junto a otros rostros conocidos como Carola Baleztena y Rocío Martín Berrocal. Eugenia no quiso llegar con las manos vacías y llevó un gran regalo para la homenajeada: "Una vajilla entera". La duquesa de Montoro quiso estar presente en un día tan especial para la familia de Marina, a quien tiene un gran cariño: "A todos, a Mariola, Marina, Lucía, Antonio".

La empresaria no iba a ser menos, y es que la hija de la Duquesa de Alba también ha querido dar su opinión sobre el posible inicio de una relación entre Isabel Preysler y Alfonso Díez. La duquesa ha dado su bendición a la pareja si finalmente se confirmara la noticia en un futuro. "Yo les quiero mucho a los dos. Así es que, si es verdad, yo doy la bendición, sí".

Además, Eugenia ha confesado que guarda un cariño especial hacia Alfonso Díez, quien fuera marido de su madre, la Duquesa de Alba. "Sí, yo sí", respondió cuando se le preguntó si tenía una buena relación con él. Por otro lado, la duquesa se mostró divertida al enterarse de que Carlos Fitz-James Stuart también podría estar interesado en Isabel Preysler, y afirmó entre risas que sería una buena cuñada: "Yo, buenísima. Yo siempre soy buena".

Por otro lado, la hija de la Duquesa de Alba ha desmentido los rumores que aseguraban que Tana Rivera, su hija en común con Fran Rivera, estaría organizando la boda de Tamara Falcó: "No, hombre, no, no. Vamos, primera noticia". Sin embargo, Eugenia sí apoya a su hija en esta nueva etapa como organizadora de eventos: "Hombre, claro que estoy contenta".