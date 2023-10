Eugenia Martínez de Irujo se sincera tras la denuncia de la Fiscalía por un delito contra el Medio Ambiente

MADRID, 31 (CHANCE)

Hace justo una semana se hacía público el inesperado y sorprendente problema legal de Eugenia Martínez de Irujo. Una de sus empresas, Eurotecnia Agraria S.L, ha sido denunciada por la Fiscalía por un presunto delito contra el Medio Ambiente por extraer presuntamente agua de Doñana a través de 8 pozos ilegales para el regadío de una finca de naranjas gestionada por la compañía cuya presidencia -rotatoria con varios de sus hermanos- ostenta en la actualidad la duquesa de Montoro.

Aunque en un primer momento se especuló con que la diseñadora tendría que declarar en el Juzgado de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) en calidad de investigada, la casa de Alba emitía un comunicado 'eximiendo' a la hija de la recordada duquesa de Alba de cualquier tipo de reponsabilidad. Y es que el responsable de la gestión de la finca investigada es Luis Martínez de Irujo -hijo del duque de Híjar, Alfonso Martínez de Irujo- y no Eugenia, que como han aclarado "nunca ha participado en la gestión de la explotación' de la compañía Eurotecnia Agraria.

Este domingo, la socialité reaparecía ante las cámaras de Europa Press arropada por su marido, Narcís Rebollo, y confesaba que no está preocupada, sino muy tranquila, a pesar del revuelo que se ha creado tras su supuesta imputación por un delito contra el Medio Ambiente siendo una de las celebrities más concienciadas con la defensa de la naturaleza, los animales y la sostenibilidad.

Y demostrando que no mentía cuando afirmó que está tranquila, Eugenia ha retomado su vida social asistiendo este lunes a la inauguración de la exposición 'Maestras antiguas y modernas' en el madrileño Museo Thyssen. Una velada patrocinada por Carolina Herrera en la que la duquesa de Montoro ha deslumbrado con un total look de la diseñadora venezolana con con top amarillo, falda rosa y maxi lazada roja a la cintura, y en la que no ha dudado en pronunciarse sobre la desagradable polémica en la que se ha visto inmersa en los últimos días.

"Estoy bien y tranquila a pesar de todo lo que se ha dicho, pero cuando me enteré me quedé en shock" ha confesado, reconociendo que a pesar de la sorpresa inicial "ahora estoy más tranquila".

"Lo han aclarado tanto mi hermano Alfonso como su hijo Luis, mi relación con ellos es muy buena y estoy muy tranquila" ha insistido, dejando entrever que serán ellos quienes, como responsables de la explotación de la finca que ha sido denunciada por la Fiscalía por un presunto delito contra el medio ambiente, declararán en el Juzgado.