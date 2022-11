Eugenia Martínez de Irujo se sincera sobre su faceta artística en la presentación de su nueva colección de vajillas

MADRID, 8 (CHANCE)

Diseñadora de joyas con Tous desde hace años, no fue hasta el confinamiento - en marzo de 2020 - cuando Eugenia Martínez de Irujo dio rienda suelta a una faceta oculta de artista que no deja de enamorarnos y sorprendernos y que cada vez conquista más terrenos.

Tras sus originales y coloridos cuadros entre los que destacan los animales salvajes y los motivos asiáticos, sus exóticos kimonos o su preciosa colección de papelería, ahora la hija de la recordada Duquesa de Alba lanza una línea de vajillas y objetos de decoración en colaboración con el Grupo Sushita y, no podemos negarlo, ¡nos llevaríamos todo a casa!

Tan amable como de costumbre, Eugenia nos ha concedido una entrevista en la que, además de sincerarse como nunca sobre su faceta más desconocida, también se ha pronunciado sobre los delicados momentos que viven dos de sus excuñados, Cayetano - por su separación de Eva González - y Kiko Rivera, por el ictus que sufrió hace 20 días.

- CHANCE: ¿Cómo ves que tus pinturas acaben en una línea de vajillas?

- EUGENIA: Fue una ilusión enorme, porque todo esto surgió en la pandemia cuando retomé en serio el tema de la pintura,me refugié mucho en ello, y en mucho color en ese momento tan horroroso y oscuro que pasamos. Siempre me ha gustado pintar pero lo hacía a escondidas, digamos, y a raíz la pandemia me apetecía que esto que había hecho sirviese para algo. Lo hice benéfico para Pilar García la Granja y la Fundación Querer y funcionó fenomenal y ya vino una cosa tras otra.

- CH: ¿Autodidacta eres?

- EUGENIA: Sí, nunca he dado clase, pero no por nada sino porque me da un poco de miedo el que me quite la espontaneidad o que me quite frescura. Tengo que hacerlo como sé que es de esa manera en la que me sale.

- CH: ¿En qué te inspiras?

- EUGENIA: Me inspiro en muchas cosas. Por ejemplo, en el campo que estaba pintando tanto, pues en cosas que veía en casa, en telas, en fotos, en muchas cosas. Es verdad que necesitas estar tranquila, y a mí me gusta ponerme música para pintar.

- CH: Cuando ves tu arte en una vajilla por primera vez, ¿qué pensaste?

- EUGENIA: Hace una ilusión que alucinas y me pasaba también con las joyas que haces así en un papel, de repente lo tocas y lo tienes en la mano y no te lo crees. Es muy bonito el crear y es como el sueño que se hace realidad, es muy pasional también, como yo. Porque las cosas si se hacen sin pasión es mejor no hacerlas.

- CH: ¿En casa que te dicen de esta vena artística? ¿La conocían o se sorprendieron?

- EUGENIA: Están que me compran cosas y todo, me hacen negocio. Si se la tuviese que regalar a todos me arruinaba.

- CH: ¿Qué te dice tu hija Cayetana o tu marido cuando te pones a pintar?

- EUGENIA: Mi marido siempre me ha apoyado en todo y siempre lo he tenido ahí para cualquier cosa que he necesitado. Mi hija está súper contenta, le encanta, y se sorprende más porque es verdad que los dibujos del cole, se los hacía yo entonces, y a veces que me ponían mala nota me cogía unos rebotes.

- CH: O sea que tu hija conocía esta vena tuya.

- EUGENIA: Sí, sí lo sabe. Me da rabia porque a ella no le gusta nada pintar, pero ella es mucho más sociable que yo. Cada una tiene lo que tiene.

- CH: ¿Hasta dónde quieres llegar con esto de la pintura? ¿Te has puesto alguna meta?

- EUGENIA: Ay, no sé, vivo el día a día y lo disfruto. Soy súper disfrutona, me encanta vivir la vida a tope entonces todo lo que vaya surgiendo, fenomenal, pero tampoco me he puesto una meta. No creo que sea bueno ponerse metas.

- CH: En tu casa, ¿hay esta vajilla?

- EUGENIA: Sí, sí tengo aunque solo tengo los animales y la roja, no te creas que tengo más.

- CH: Yo siempre pensaba que en la Casa de Alba a la hora de comer seríais más sobrios.

- EUGENIA: La Casa de Alba es la Casa de Alba, mi casa es mi casa. Bueno, mi madre siempre ha sido muy colorido y muy alegre en todos los sentidos.

- CH: ¿Has sufrido lo del nido vacío?

- EUGENIA: Mi hija sigue conmigo, pero es súper independiente. Lo que pasa es que de Tana no me gusta hablar porque ella es súper discreta, que me encanta, y prefiero no hablar.

- CH: Está creciendo mucho la familia. ¿Os da tiempo de disfrutar de todos?

- EUGENIA: Bueno, somos todos muy independientes, no somos la típica familia que vamos a todos lados juntos. Nunca lo hemos sido y a mí eso me da pereza, necesito mi espacio. Así que nos juntamos de vez en cuando todos y fenomenal.

- CH: ¿Has hablado con Kiko Rivera? ¿Cómo se encuentra después del susto?

- EUGENIA: Sí, no le llamé, pero le mandé un mensajito y me contestó. Por eso te digo que hay que disfrutar la vida a tope porque cualquier día en un segundo te cambia entonces hay que vivir el día a día.

- CH: ¿Y si te pregunto si te ha sorprendido la separación entre Eva González y Cayetano Rivera?

- EUGENIA: Ay, mira, yo en esos temas no me meto. Lo siento, pero yo me ocupo de lo mío, de lo demás no.