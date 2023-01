Eugenia Martínez de Irujo, tajante tras las polémicas declaraciones de su hermano Cayetano en 'Chester'

MADRID, 27 (CHANCE)

Apasionada de la moda flamenca, de la Feria de Abril y de todo lo que tenga que ver con su adorada Sevilla, Eugenia Martínez de Irujo ha recibido el premio 'Flamenco en la piel' en la gala inaugural de la nueva edición del Salón Internacional de la Moda Flamenca SIMOF. Un reconocimiento muy especial en el que ha contado con el apoyo de su marido, Narcís Rebollo, y su hija Cayetana Rivera, incapaces de disimular su orgullo al ver a la duquesa de Montoro en el escenario al lado de otros rostros premiados como María del Monte, Genoveva Casanova o Esther Doña.

"Estoy muy ilusionada porque lo recibió mi madre y por el significado del premio, que es muy bonito. Yo, el flamenco, ella me lo inculcó desde pequeña y creo que es algo muy nuestro que solo existe aquí en España. debemos cuidarlo mucho y apoyarlo siempre" ha afirmado emocionada tras recoger el galardón.

Confesando que está deseando que llegue la Feria para volver a vestirse de gitana, Eugenia aprovechó su presencia en SIMOF para asistir al desfile de Lourdes Montes, presumiendo una vez más de la maravillosa relación que mantiene con su exmarido, Francisco Rivera, y con su actual mujer: "Este año me veréis con uno de sus vestidos. Estoy ya eligiendo" ha apuntado divertida.

Una sonrisa que se ha transformado en un gesto muy serio cuando le hemos preguntado por las declaraciones que Cayetano Martínez de Irujo en el programa de Risto Mejide, 'Chester', criticando duramente a su hermano Carlos, actual duque de Alba: "No voy a hablar de nada más porque creo que lo que he venido aquí es a Simof a hablar del premio, de los trajes de flamenca y de la buena labor que hacen, que se merece" ha zanjado con contundencia, dejando entrever que no le ha hecho gracia que el jinete reabra una guerra familiar que creíamos solucionada.