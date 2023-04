Eugenia Martínez de Irujo y su yerno, Manuel Vega, demuestran su buena relación en Semana Santa

MADRID, 6 (CHANCE)

Esta mañana, Cayetano Martínez de Irujo nos confesaba que hoy es un día de lo más emotivo para toda la familia y para todos los devotos del Cristo de los Gitanos por la procesión que tendrá lugar en unas horas. El Santuario del Cristo de los Gitanos se construyó gracias a la colaboración de la Duquesa de Alba y como es costumbre, hoy hemos visto a parte de la familia allí.

Así mismo nos lo explicaba Eugenia Martínez de Irujo que ha acudido en el día de hoy al Santuario, acompañada por su yerno, Manuel Vega, asegurando que "es muy emotivo". Un día que le recuerda especialmente a su madre, quien se dejó la piel para que esta Hermandad tuviera su 'templo'.

En cuanto a la relación de su hija con el empresario, Eugenia se ruboriza y nos pide que no le preguntemos sobre ellos: "a mí no me preguntéis", pero lo cierto es que no hay duda de que ambos están muy unidos ya que, a pesar de la ausencia de su hija, han quedado para ir juntos al Santuario.

Eugenia sí que nos confesaba que se iba a reencontrar con su hija en horas: "ahora voy a verla", ya que Tana "viene por la noche para ver los Gitanos y ahora voy yo a Triana". La hija de la Duquesa de Alba ha querido mostrar también su felicidad al haber podido ceder el terreno del Santuario a la Hermandad del Cristo de los Gitanos: "muy contentos, después de tantos años, ya se lo merecen".