Eugenia Osborne asegura que su padre se encuentra "fenomenal" a pesar de la demanda de paternidad de Gabriela Guillén

MADRID, 2 (CHANCE)

Eugenia Osborne, la hija del reconocido presentador Bertín Osborne, ha brindado detalles sobre el estado actual de su padre tras las nuevas informaciones sobre Gabriela Guillén. Tal y como ella misma ha confirmado, pedirá una prueba de paternidad al presentador y esta noche se sentará en el plató de 'De viernes' para confirmar que nunca le pidió dinero al cantante, enseñando pruebas como mensajes y fotografías para que nadie vuelva a poner en duda su palabra.

Ha sido la hija de Bertín quien ha revelado al equipo de Europa Press que su padre "ahora está muy bien". Con una sonrisa ha añadido: "Sí, sí, está fenomenal". Unas declaraciones que surgen en medio del polémico robo del carrito de Gabriela, del cual Bertín hizo algún comentario en su perfil de Instagram.

Unas declaraciones sobre el incidente que Eugenia ha revelado que todavía no ha tenido la oportunidad de ver: "Lo sigo en Instagram, pero no me aparece nunca, entonces tampoco... No sé, me aparecen otras cosas que sigo y que veo más, pero mi padre la verdad es que no me ha salido".

Cuando se le ha preguntado sobre la última entrevista de Gabriela y la posible guerra mediática con su padre, Eugenia prefiere no opinar al respecto: "Yo entiendo que también tengáis que preguntar, pero de verdad que es que no voy a hablar del tema". La hija de Bertín Osborne ha optado por mantenerse al margen de la polémica generada, respetando la privacidad de su padre y evitando entrar en la discusión pública sobre el tema.