Eugenia Osborne, cautelosa a la hora de hablar de Miguel Barreiro

MADRID, 9 (CHANCE)

El pasado mes de junio se cumplió un año de su separación matrimonial de Juan Megarejo y, días después, la revista ¡Hola! publicaba que Eugenia Osborne volvía a estar ilusionada en el amor. ¿El afortunado? Un prestigioso abogado y profesor llamado Miguel Barreiro con el que la hija de Bertín Osborne se dejaba ver de lo más cómplice y cercana durante un romántico paseo por las calles de la capital.

Si hace varias semanas Eugenia nos confesaba que estaba feliz con esta nueva relación, ahora la modelo nos ha hablado un poco más de su pareja... aunque lo cierto es que sigue siendo tan discreta como siempre. "Es encantador, ya está no me preguntéis más. Es muy buena persona, muy interesante, muy listo y ya no os cuento más" nos confesaba entre risas.

Según Eugenia, Miguel lleva muy bien el tema de los focos y el interés mediático y ya le conoce parte de su familia: "parte si, parte no"... Y es que la modelo quiere ir poco a poco, disfrutando al máximo de este amor: "yo poco a poco. Ya con tres niños en el mundo las cosas tienen que ir poco a poco".

No cabe duda de que Eugenia está viviendo un momento súper especial en su vida tras su separación matrimonial con Juan. La modelo ha conocido a Miguel cuando menos esperaba volver a enamorarse y ahora, exprime al máximo su tiempo con él para vivir esta romántica relación de la manera más intensa.