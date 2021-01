Eugenia Osborne confía totalmente en su padre tras la separación del cantante y Fabiola Martínez

MADRID, 19 (CHANCE)

La separación de Bertín Osborne y Fabiola Martínez nos ha causado, después de dos décadas formando una de las parejas más consolidadas del panorama social, una gran conmoción y sorpresa. Según la revista "Semana", la nuestra ha sido la misma reacción que la de las hijas del cantante, Alejandra, Eugenia y Claudia, impactadas por esta ruptura que no esperaban y muy afectadas porque su relación con la venezolana siempre ha sido tan cercana como cómplice.

Después de mostrar todo su apoyo ayer a Fabiola, acabamos de volver a hablar con Eugenia que, haciendo gala de su amabilidad, confiesa cómo están llevando sus hermanas y ella la separación de su padre y asegura que su relación seguirá igual que ahora con la madre de sus hermanos Kike y Carlos.

- CHANCE: Simplemente preguntarte, ¿cómo está la familia? ¿Cómo lo estáis llevando?

- EUGENIA: Lo estamos llevando bien. Es doloroso pero lo bueno es que se llevan fenomenal, hemos hablado nosotras con Fabiola y Fabiola cariñosísima como siempre, o sea que no creo que nos cambie a nosotras la relación para nada con ella

- CH: ¿Vosotras vais a seguir manteniendo el contacto y además os veréis frecuentemente?

- EUGENIA: Por supuesto. Lo que pasa es que con la nevada pues no he podido ir a verlos pero yo tenía pensado llegar de navidades e ir a verlos inmediatamente. Sí, por supuesto que sí

- CH: Tu padre envió un comunicado suponemos que para evitar que se empezara a especular. Han dejado claro que no había terceras personas por ninguna de las dos partes...

- EUGENIA: Sí, sí. Eso ya os lo ha explicado él. No puedo dar más información

- CH: Ya se ha empezado a hablar de rumores en Sevilla...

- EUGENIA: No, no sé. ¿De verdad?

- CH: Se hablaba de rumores... Una periodista lo desmintió. Se había dicho que estaba con una persona bastante más joven, que tenía un niño...

- EUGENIA: ¡Ah! ¡Pues ni idea! (Ríe) Primera noticia.

- CH: Y que tu padre había salido corriendo al paso pidiendo que desmintieran esto que es totalmente falso...

- EUGENIA: ¡Ah! Vale, vale. Pues nada. ¡Oye que siempre sería bienvenido uno más a la familia pero no tenía ni idea la verdad.

- CH: Fabiola decía que por su parte no ha habido terceras personas, que Bertín le había dicho que tampoco y que confía en él.

- EUGENIA: Sí, sí. Yo confío totalmente en él. Han dicho que el problema es la convivencia y es que la convivencia es muy complicada. Entonces, pues bueno, hay gente que puede y gente que no y ya está.

- CH: Se habló del punto y final el día del cumpleaños de tu padre, ¿pasó algo? ¿Estabais vosotras?

- EUGENIA: No, yo no estaba

- CH: ¿Sabéis si hubo alguna discusión?

- EUGENIA: No tengo ni idea, yo no estaba, estaba pasando el puente en casa de mis suegros. O sea que no tengo ni idea. No puedo dar más información porque de verdad que no tengo más información. Me acabáis de dar esto de los rumores que no tenía ni idea.

- CH: Lo hemos sentido todos mucho

- EUGENIA: Pues sí, es una pena pero bueno

- CH: Si ellos están bien...

- EUGENIA: Exacto. Y luego yo tengo la experiencia de mis padres y sé que Fabiola también va a ser igual y a mi padre ya le conocéis, o sea que va a ser bueno también.

- CH: Al final tus padres fueron un ejemplo porque luego la relación que tuvieron fue magnífica

- EUGENIA: La mejor vamos. Yo por mí que si algún día me pasa espero tener la misma relación o parecida por lo menos.

- CH: Que no nos pase

- EUGENIA: No, no. Yo estoy muy contenta y muy enamorada