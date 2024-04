Eugenia Osborne da el último parte de salud de su padre

MADRID, 11 (CHANCE)

Coincidiendo con las polémicas declaraciones de Bertín Osborne reconociendo que nunca ha estado enamorado, y asegurando que todos los hombres son infieles, su hija Eugenia Osborne ha asistido en Madrid a la fiesta de presentación del nuevo producto de una conocida firma de cosmética y, como no podía ser de otro modo, le ha tocado una vez más ejercer de portavoz de la familia y dar la cara por su padre.

En primer lugar, nos ha dado el último parte de salud del artista tras confirmarse que reaparecerá el 24 de abril en el concierto solidario de la Asociación AMACOVID en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes: "Está mucho mejor. Hoy le he llamado pero no me lo ha cogido. Ayer me mandó un audio y lo escuché muy bien, osea que está mucho mejor" ha revelado, asegurando que a pesar de los alarmantes titulares de los últimos meses, "nosotros no hemos estado preocupados por nada que fuera muy grave".

"Simplemente le ha costado un poquito y verlo que estaba muy cansado y pues, bueno, pues sorprende. Lo hemos visto siempre lleno de tanta energía, vitalidad, que era algo raro, pero vamos, que nunca ha estado en peligro, ni muchísimo menos" ha aclarado, confirmando que aunque le ha costado "arrancar otra vez", "en cuanto vuelva a los escenarios será como coser y cantar".

Una ocasión en la que Eugenia ha tenido que hacer frente a las polémicas declaraciones de Bertín afirmando que no sabe lo que es estar enamorado, a las que ha preferido quitar hierro con una sonrisa: "Lo de siempre, los titulares de mi padre, yo la verdad es que no tengo ni idea de qué ha dicho, o sea que no te puedo decir nada" ha zanjado.

Lo que sí tiene claro y lleva meses manteniendo la influencer es que nunca se pronunciará sobre Gabriela Guillén ni su hijo. "Es una decisión que tomé en la vida, que ya no me iba a pronunciar sobre el tema por respeto y porque no es nada que me incumba. Es un tema de mi padre y yo no voy a... no voy a entrar. No voy a hablar sobre este tema" ha sentenciado.

Además, Eugenia ha hablado del ingreso hospitalario de la Reina Sofía, de la que no duda en declararse "súper fan por su papel como monarca y como humana". "Con ella no he podido estar pero con el Rey Juan Carlos sí en alguna ocasión con mi padre y es encantador, la verdad que muy entrañable" ha confesado.