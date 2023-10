Eugenia Osborne desmiente que hayan 'obligado' a su padre a pedir una prueba de paternidad

MADRID, 17 (CHANCE)

En medio del tsunami informativo que rodea a su famlia, Eugenia Osborne vuelve a dar la cara ante los medios en esta ocasión aportando su granito de arena con Ausonia y la lucha contra el cáncer. Siempre muy atenta con los medios y conocedora de todo lo que se está hablando sobre la futura paternidad de Bertín Osborne, la hija del cantante ha salido en defensa de la familia desmintiendo algunas informaciones."Nos lo tomamos simplemente, papá, ¿tú cómo estás? ¿estás bien? Ya está, nada más, es la vida de mi padre" comenta sobre el momento en el que se enteraron de que iban a tener un nuevo miembro en la familia. "Él siempre ha respetado nuestra vida, siempre se ha mantenido al margen de cualquier decisión que hayamos tomado en ella, y nosotras hacemos lo mismo, le correspondemos de la misma manera, él decide lo que tiene que hacer. Lo respetamos y lo apoyamos" añade dejando clara cuál es su postura y la de sus hermanas ante este tema.Ante los rumores de que habrían sido las hijas de Bertín las que le han obligado a pedir una prueba de paternidad a Gabriella Guillén, Eugenia se muestra tajante al respecto: "Mi padre no se ha metido en nuestras vidas ni cuando teníamos 15 años. ¿Me voy a meter en la suya que tiene 70 casi? No. Él es mayor ya para tomar sus decisiones y hará lo que él crea que tiene que hacer, no entramos ahí".Siempre muy cercana con Fabiola Martínez y su posicionamiento a lo largo de los años en los diferentes temas familiares, Eugenia defiende la postura de la madre de sus hermanos, Kike y Carlitos, también en esta ocasión a pesar de la reveladora entrevista que dio hace algunas semanas: "No creo que haya dicho nada malo lo que pasa es que han sacado muchas frases fuera de contexto y ha aparecido una entrevista en la que ponía a mi padre a caer de un burro". Una vez más la hija de Bertín defiende la postura de Fabiola y el complicado momento al que se enfrenta ahora tras la separación: "Es una entrevista súper respetuosa porque Fabiola es una persona muy respetuosa. Me ha parecido una entrevista bastante normal". Por su parte, Eugenia cree que Fabiola no es la persona a la que hay quue preguntarle ya por los temas de su padre y es que ellos ha están divorciados y cada uno lleva su vida por separado: "Ella lo está haciendo fenomenal con sus hijos, está muy bien, está haciendo cosas nuevas, proyectos nuevos que me tiene que contar... eso me ha dicho. Y bueno, me llevo fenomenal con ella, la quiero muchísimo, ella es parte de mi familia también".