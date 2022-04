Eugenia Osborne desmiente su reconciliación con Juan Melgarejo

MADRID, 19 (CHANCE)

Las alarmas sobre una posible reconciliación entre Eugenia Osborne y Juan Melgarejo se activaron hace unos días, cuando un testigo aseguró en el programa 'Socialité' que había visto a la expareja disfrutando intercambiando besos y arrrumacos en las playas de Cádiz, lo que podrían indicar que 9 meses después de su separación habrían decidido dar una segunda oportunidad a su amor.

De nuevo en Madrid tras una Semana Santa muy tranquila y en familia, la hija de Bertín Osborne ha salido al paso de los rumores y ha dejado claro que no hay nada de cierto en su supuesta reconciliación con su exmarido, con el que asegura tiene muy buena relación.

"Es verdad que quedamos para hablar de los niños y de cosas que conciernen a los niños, pero nada. No hay reconciliación. Nos llevamos muy bien, pero ni acaramelados ni nada" nos ha contado, asegurando que durante su 'cita' con Juan en la playa del Puerto de Santa María no hubo besos como se ha dicho: "Fue una conversación súper normal y cordial. Quedamos, hablamos y yo me fui. Nada más".

"Hay cariño pero no hay nada más. Reconciliación no hay. Es verdad que esas cosas pueden pasar, pero no es nuestro caso" ha insistido, descartando con sonrisa la posibilidad de que su matrimonio tenga una segunda oportunidad pese a la buena relación que mantiene con el padre de sus tres hijos. ¡Sus declaraciones, en el siguiente vídeo!