Eugenia Osborne, encantada con el cambio de nombre en la Fundación Osborne

MADRID, 15 (CHANCE)

Este miércoles, Fabiola Martínez presidía la entrega de la primera edición de los premios Dona2 de la Fundación Osborne y lo hacía sin la presencia de su exmarido. Allí se anunciaba que dicha fundación se va a pasar a llamar 'Fundación Kike Osborne' porque ese fue el principal objetivo por el que se fundó hace años.

Además de la ausencia del presentador de televisión, también fue muy llamativo que ninguna de sus hijas acompañaran a Fabiola, pero lo cierto es que no había ningún motivo de peso más que asuntos laborales, ya que la relación que hay entre ellas es extraordinaria.

Este viernes hemos podido hablar en exclusiva con Eugenia Osborne y nos ha confesado que "me parece lógico" que se cambie el nombre de la fundación porque "al final se hizo por él, me parece bien" y justificaba su ausencia asegurando que "estaba de viaje, entonces no pude, hablé con Fabiola y lo entendió".

Además, la modelo nos ha dejado claro que "para el año que viene" ya ha hablado con Fabiola para "que me avise con más tiempo y no falto", demostrando así el apoyo no solo a la exmujer de su padre y a este sino a la fundación que lleva de nombre a su hermano.

Eso sí, nos ha llamado especialmente la atención que lo ajena que ha estado Eugenia a este evento, ya que "no he hablado con él, no sabía siquiera que no había ido", por lo que se ha enterado por los medios de comunicación que Bertín también faltó porque tenía una entrevista en un podcats.

Por último, preguntábamos a la modelo por el nacimiento de su futuro hermano -el hijo que espera Gabriela Guillén de su padre- y se ha mantenido en la misma línea que estos meses, guardando silencio: "De ese tema ya sabéis que no puedo hablar". Sin más, la hija del artista se despedía de lo más simpática de las cámaras: "Muchas gracias ¡feliz Navidad!".