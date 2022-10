Eugenia Osborne, feliz y enamorada, nos confiesa cómo se encuentra

MADRID, 15 (CHANCE)

El pasado mes de junio se cumplió un año de su separación matrimonial de Juan Megarejo y, días después, la revista ¡Hola! publicaba que Eugenia Osborne volvía a estar ilusionada en el amor. ¿El afortunado? Un prestigioso abogado y profesor llamado Miguel Barreiro con el que la hija de Bertín Osborne se dejaba ver de lo más cómplice y cercana durante un romántico paseo por las calles de la capital.

Hemos estado con Eugenia y la hemos preguntado por su nueva relación sentimental, con la que parece estar muy ilusionada. La hija de Bertín nos ha asegurado que cuando se vieron en la revista "me entraron sudores y a él también". Un noviazgo que le ha aportado muchas cosas, ya que nos asegura que "estoy feliz" con una sonrisa en su rostro imposible de disimular.

La modelo nos ha confesado que, al igual que ella ha encontrado de nuevo el amor, también lo encuentre su padre: "me gustaría que si le diese la oportunidad no la cerrase creo que todavía es pronto ha pasado muy poco tiempo, quiere mucho a Fabiola, ha pasado por dos divorcios, tiene una edad, se está complicando tener fe y esperanza en este tipo de cosas pero me gustaría que no se cerrase si le llega la oportunidad".

En cuanto a cómo ha conseguido mantener una buena relación con su exmarido, Juan, Eugenia asevera que "teníamos el ejemplo de mis padres; o de Fabiola con mi padre y queríamos que fuera así no ha sido fácil es difícil, todavía hay momentos difíciles y seguirá habiendo en el futuro estoy segura pero lo sabremos sobrellevar".

Eugenia se ha mostrado de lo más cercana hablándonos sobre la faceta de Bertín como abuelo o la suya como tía, ya que asegura que no tiene pensado volver a ser madre "esa etapa ya la cerré, estoy muy contenta y feliz repetiría pero volviendo atrás en el futuro no esa etapa pero ya no".