Eugenia Osborne niega que su padre haya encontrado de nuevo el amor

MADRID, 10 (CHANCE)

Tras la separación entre Bertín Osborne y Fabiola Martínez a principio de 2021 y la firma del divorcio este año, muchos han sido los rumores que han asegurado que el presentador de televisión había rehecho su vida sentimental, pero lo cierto es que de momento él no ha confirmado nada. Lo que sí que hemos visto en público es el cariño tan grande que hay entre la expareja y lo preocupados que están con sus hijos, su máxima prioridad en todo momento.

Hemos hablado con Eugenia Osborne, que como no podía ser de otra manera no ha faltado a su cita con la semana de la moda en Madrid y nos ha asegurado que su deseo es que su padre sea feliz, con o sin pareja: "Yo lo quiero ver feliz con o sin nadie, pero que sea feliz y que esté tranquilo y que tenga paz". La hija de Bertín confirma que las noticias sobre su padre con otras mujeres le causan gracia: "Sí, yo me he reído, claro que me he reído y él también sabe lo que dices, que es ridículo que se estén intentando emparejar siempre con alguien y se la conoce de toda la vida, que a mí me encantaría, pero no es el caso".

Eugenia Osborne afirma, con mucho humor, ser una fashion victim: "Sí, fashion victim, según mis hermanas, soy una fashion victim pero es que no se lo encuentro, que es una manera de expresarte muy bonita y que es agradable de ver siempre y cuando lo hagas bien, porque no cae de uno, pero yo creo que más o menos lo hago bien y me gusta disfrazarme entre comillas".

La modelo también nos ha explicado que sus hermanas y ella si sabían del problema que estaba pasando en la infancia su hermana y también afirma que Bertín era conocedor: "No, a ver, obviamente siendo hermanas éramos conscientes de que había problemas, lo que pasa es que si ella no quería hablar tampoco se podía forzar. Había que esperar a que ella estuviera preparada y hablar del tema. Y luego mi padre ha dicho que no sabía, pero sí sabía, claro que sabía y estaba preocupado y yo hablaba mucho con él. Y le decía no te preocupes, que ya estamos hablando con ella, lo que pasa es que a él, pero bueno él sabía".

Sobre la relación con el padre de sus hijos, Eugenia nos comenta que esta en un buen estado: "Es muy buena, muy, buena y espero que siga así siempre y además estamos trabajando mucho para ello y nos queremos mucho, nos llevamos muy bien y por los niños es que no le vamos a hacer de otra manera". Por otra parte asegura que no esta abierta al amor: "No, ya no, no, no, eso tampoco no, no, yo estoy muy bien, tranquila".