Eugenia Osborne nos asegura que conocía los miedos de Fabiola Martínez al agua

MADRID, 27 (CHANCE)

Eugenia Osborne está viviendo uno de los mejores momentos de su vida y lo cierto es que solamente hace falta verla para saber que está más feliz que nunca. Hoy la hemos podido ver en la plaza de toros de Las Ventas y nos ha dado unas declaraciones con las que nos ha confirmado esta sospecha.

La hemos preguntado por la boda familiar que tuvo el fin de semana pasado y nos ha confesado que fue: "Muy divertido, con la familia y mis niños, que se lo pasaron fenomenal". Eso sí, no cogió el ramo: "No, que va, yo ya pasé por ahí" y asegura que no quiere pareja de momento: "De momento sin nada, contenta con mi trabajo, los niños y muy tranquila".

En cuanto a si este verano tendrá algún amor pasajero, Eugenia nos desvela que va a estar en Jerez y que va a tener poco tiempo para centrarse en otra persona: "No sé, yo voy a estar metida en mi casa de Jerez" y añade: "Estáis deseando emparejarme, que no... que yo no quiero".

Sobre su hermana Claudia Osborne, la modelo nos asegura que lo está llevando muy bien y son pocos los días para que veamos a la primera hija de su hermana: "Le queda muy poquito, estoy deseando coger a Micaela en brazos. Ha sido un embarazo buenísimo, ahora le pesa más".

Tras la confesión de Fabiola Martínez sobre sus miedos al agua, Eugenia nos los ha confirmado y ha aprovechado para enviarle unas bonitas palabras: "Sí, los conocía, es una mujer súper valiente y desde que la conozco ha estado intentando combatir ese miedo. No sé si lo tiene totalmente superado, pero por lo menos la veo metida en la piscina".