Eugenia Osborne nos cuenta cómo está su hermano Kike tras haber superado el Coronavirus

La hija mediana de Bertín Osborne nos habla además de la nueva relación de Claudia con José Entrecanales

MADRID, 9 (CHANCE)

Eugenia Osborne ha sido la encargada de realizar el encendido de luces que El Corte Inglés ha promovido como homenaje a las mujeres que luchan contra el cáncer de mama. La empresaria, que perdió a su madre, Sandra Domecq, a causa de esta enfermedad, está muy implicada en esta causa y siempre que puede pone su granito de arena. Tan simpática y cercana como siempre, la hija mediana de Bertín Osborne nos ha hablado de su nueva faceta de influencer y, como no, de la nueva relación de su hermana Claudia, enamorada de José Entrecanales.

- CHANCE: ¿Cómo estás llevando esta etapa?

- EUGENIA: Está siendo muy incierta, pero para todo el mundo. Ahora mismo mi vida se basa en las mañanas de trabajo en contenido de Instagram, estoy estudiando un curso para ser instructora de hipropesivos, hacer recetas nuevas y por las tardes tareas con los niños.

- CH: Te vemos con muchas recetas, te ves cocinillas.

- EUGENIA: Sí, la verdad es que cada vez me divierte más. Estaba siempre organizando cenas y comidas en casas. El bizcocho de calabacín y chocolate blanco se lo comen mis hijos.

- CH: ¿Qué has aprendido de tu yo interno en la cuarentena?

- EUGENIA: Con mi marido me ha unido muchísimo. Me he dado cuenta de que me casado fenomenal, con un hombre maravilloso, que me quiere de verdad muchísimo y al que yo también adoro.

- CH: ¿Cerramos las puertas a dar más hermanitos?

- EUGENIA: Cerramos las puertas, después del colegio online no tengo más niños.

- CH: Kike ya está recuperado, cómo recibisteis la noticia.

- EUGENIA: Se lo conté a sus 'primitos' y como yo les había dicho que a los niños no afectaba tanto, estaban tranquilos. Fabiola es muy templada y nos lo contó a todos por un chat, que estaba asintomático, que se habían confinado y nos contó toda la situación sin dramas que es como nos gusta a la familia. Así no nos acaloramos sin sentido.

- CH: En cada momento de su vida, Kike nos da una lección.

- EUGENIA: Siempre lleva todo con una sonrisa, esa es la lección que nos da Kike todos los días. Iba todo bien, Fabiola nos ha mantenido al corriente de todo. Ella a lo mejor ha estado preocupada pero es su madre y la que estaba con él todos los días. Nosotros desde fuera no hemos estado preocupados.

- CH: Tu hermana Claudia está pasando por un momento estupendo.

- EUGENIA: El libro ha sido un súper éxito, en una semana 10.000 copias, ya va por la segunda edición, está en un momento muy dulce en todos los aspectos de su vida, muy bien.

- CH: Te tenemos que preguntar por José Entrecanales.

- EUGENIA: Como si es pepito los palotes, siempre que sea ella feliz, me da igual. La abuela de José era prima hermana de mi madre.

- CH: Te gustaría que te hiciese tía.

- EUGENIA: Yo estoy deseando bebés pero todavía es pronto. Poco a poco. Mientras sea feliz, que haga lo que quiera.

- CH: Bertín ha dado el OK.

- EUGENIA: Bertín siempre da el OK aunque no le guste, siempre da el OK.