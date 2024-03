Eugenia Osborne nos desvela los planes que tiene para Semana Santa

MADRID, 20 (CHANCE)

Después de haberse hablado estos últimos meses debido a las complicaciones que ha habido en su estado de salud tras sufrir Covid persistentes y por las polémicas que ha tenido con Gabriela Guillén y con el nacimiento del primer hijo de esta, parece que Bertín Osborne se encuentra mejor.

Este miércoles hemos hablado con una de sus hijas, Eugenia Osborne, y nos ha confesado que el presentador está mejor, aunque nos desvelaba que su padre no le ha confesado qué le dijeron los médicos: "Él no me ha dicho lo que le han dicho los médicos, lo que él me dice es que está mejor".

Muy unida a él, la modelo nos desvelaba que no pudo pasar el día del padre con él, aunque "sí, claro que lo felicité" y el motivo no ha sido otro que "él está en Sevilla y yo justo estaba en Viena, entonces no pude estar con él".

En cuanto a Gabriela Guillén, Eugenia se mantiene en su línea y nos aclaraba que "no le deseo el mal a nadie" y evitaba hablar de la fotografía que ha colgado la joven junto a su bebé y del burofax que habría recibido su padre pidiéndole una prueba de paternidad: "No voy a hablar del tema".

Por otro lado, a la influencer se le cae la baba con su nueva sobrina: "Ay, está monísima, gordita, gordita, súper bien. Riéndose muchísimo, tengo unas ganas de verla porque llevo una semana, más de 10 días sin verla y tengo muchas ganas de verla".

Ya con las vistas en Semana Santa, Eugenia nos desvelaba que me voy con mi familia. Me voy unos días con mi padre y luego me voy unos días a Jerez con mis primos y mis tíos".

Eugenia se dejaba ver este miércoles presentando los nuevos productos de Phergal: "La verdad es que llevo ya años trabajando con ellos con sus productos corporales, productos para el rostro y la verdad es que estoy encantada porque tienen un laboratorio farmacéutico detrás de mucho prestigio. De hecho acaban de ganar un premio hace poco o sea que me encanta y seguir trabajando con ellos, me siento como casa aquí".