Eugenia Osborne nos explica porqué no aparece públicamente con su pareja

MADRID, 2 (CHANCE)

El pasado mes de junio se cumplió un año de su separación matrimonial con Juan Megarejo y, días después, la revista ¡Hola! publicaba que Eugenia Osborne volvía a estar ilusionada en el amor. ¿El afortunado? Un prestigioso abogado y profesor llamado Miguel Barreiro con el que la hija de Bertín Osborne se dejaba ver de lo más cómplice y cercana durante un romántico paseo por las calles de la capital.

Un amor que va viento en popa, pero del que los protagonistas se niegan a hablar en público. De hecho, conocemos muy poco detalles de la relación. Hace unos meses, la modelo hablaba para las cámaras de Europa Press y confesaba que Miguel "es encantador, ya está no me preguntéis más. Es muy buena persona, muy interesante, muy listo y ya no os cuento más".

Esta semana hemos podido hablar de nuevo con Eugenia y nos ha reconocido que a su nueva pareja no le gusta salir en los medios: "es que ya sabéis que mi vida privada me gusta que sea privada dentro de lo posible, sí, me pongo tímida, claro, a él tampoco le hace mucha gracia estar saliendo en prensa rosa".

Cuando le preguntamos por su hermana Claudia, quien se ha ido a vivir fuera de España, la modelo nos confiesa que "está súper bien, anoche nos mandó una foto de Micaela que no puede ser más mona y ella está disfrutando muchísimo la maternidad, es el momento perfecto cuando tienes un bebé pequeño, recién casada, irte fuera, dejar a todas las familias políticas de un lado y de otro y disfrutar de tu familia, me parece que han hecho lo mejor que podrían hacer".

Como viene siendo habitual, Eugenia defendió a su padre por las críticas que recibió al defender la celebración del Día del padre: "Mi padre fenomenal, estupendo, como siempre. A ver, con este tipo de cosas más, se indigna mucho. A veces se le va la fuerza por la boca, pero bueno, ahí está".

Aunque discreta, la hija del conocido presentador también apoyó a Ana Obregón en su nueva faceta de mamá tras la polémica que se ha generado: "no quiero juzgar porque lo ha pasado tan mal que no puedo entenderlo realmente nadie. Si ella está feliz, claro que sí me alegro".