Eulalia Ramón, Antonio y Anna Saura recogen el Goya de Honor 2023 por Carlos Saura

MADRID, 11 (CHANCE)

El viernes 10 de febrero nos dejaba Carlos Saura, a los 91 años de edad justo un día antes de recibir por parte de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España el Premio Goya de Honor por "su extensa y personalísima aportación creativa a la historia del cine español desde fines de los años 50 hasta hoy mismo".

En su lugar, su viuda, Eulalia Ramón y dos de sus hijos, Antonio y Anna, han estado presentes en la gala de los Premios Goya 2023 y han homenajeado al recordado Saura con unas emotivas palabras. Muy emocionados, han agradecido las muestras de apoyo que todos los compañeros de Carlos les han mostrado desde ayer.

Comenzaba su hija Anna, asegurando que "estamos aquí como él quiso, Lali, Antonio y yo en representación de todos los hermanos" y confesando que su padre se fue en el día de ayer "trabajando hasta el último minuto, enseñándonos que hay que dedicarse a lo que uno le gusta y que la cultura es lo más importante que tenemos".

Anna terminaba su discurso definiendo a su padre como "un ejemplo de vida para todos los que nos dedicamos al arte" y le daba paso a su hermano, Antonio, que hacía hincapié en la vida privada de Saura porque "se ha dejado de lado una cosa, la importancia de las cuatro mujeres de su vida".

Eulalia hablaba por último y leía una carta que el propio Carlos había dejado escrita para que se expusiera públicamente en esta gala. "Gracias a todos los que os habéis acordado de mí, he sido muy afortunado rodando más de 50 películas, traspasando límites que me propuse de joven. Muchas gracias a todos los que han colaborado conmigo en ese trabajo tan maravilloso, que es hacer una película y, especialmente a mis actrices y actores favoritos, algunos de ellos ya fallecidos", señalaba el texto.

Saura aseguraba en esta nota póstuma estar "feliz" si su cine "ha servido de inspiración a la generación de directores de hoy". "Me veo reflejado como estrella errante en la inmensidad del cosmos. La imaginación es más rápida que la velocidad de la luz, siempre lo he dicho. Muchas gracias por este premio y una pena no estar saboreándolo con todos vosotros", añadía.