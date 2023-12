El Euríbor cae al 3,679% al cierre de 2023 y registra la mayor caída mensual desde febrero de 2009

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El Euríbor a 12 meses, índice al que están referenciadas la mayoría de hipotecas variables en España, ha cerrado diciembre en el 3,679%, con lo que registra su mayor caída mensual desde febrero de 2009, según los datos recopilados por Europa Press y a falta de confirmación del Banco de España.

En comparación con noviembre, cuando se cerró con una media mensual del 4,022%, el índice se ha recortado en 0,34 puntos, frente al recorte que registró en febrero de 2009 de 0,48 puntos porcentuales.

Además, el dato de diciembre supone volver a mínimos desde el pasado mes de marzo, cuando el Euríbor cerró en el 3,647%. Sin embargo, sigue por encima del nivel con el que terminó 2022 del 3,018%.

En su tasa diaria, el índice se ha colocado ya en el 3,513%, su nivel más bajo desde el pasado 27 de marzo, cuando se situó en el 3,469%.

El nivel de Euríbor de diciembre implica que una persona que tenga contratada una hipoteca variable de 150.000 euros con un plazo de vencimiento residual de 30 años y con un diferencial del 0,99% más Euríbor y deba revisar su tipo de interés en el mes de noviembre, registrará un aumento de su cuota hipotecaria de unos 295 euros al mes.

Este cálculo implica el máximo nivel de incremento para una persona que haya contratado una hipoteca con ese nivel financiado, ya que al tratarse de una revisión al principio del préstamo (es decir, le quedan 30 años por amortizar), el cambio en el tipo de interés tiene mucho más impacto al haber mucho principal por amortizar.

"MUY BUENAS NOTICIAS"

Desde iAhorro señalan que se trata de "muy buenas noticias" para los hipotecados, puesto que tras más de un año de ascensos casi continuados, se confirma un cambio de tendencia a la baja del Euríbor.

"Este indicador, que desde que volvió a niveles positivos en abril de 2022 llegó a anotar subidas intermensuales de hasta un punto porcentual, ha roto a la baja este mes de diciembre la barrera del 4% que alcanzó hace seis meses, en junio, del 4,007%", señala el comparador hipotecario. Además, destaca que la caída intermensual, de más de tres décimas, es la más elevada en 14 años, desde febrero de 2009.

No obstante, el director de Hipotecas del comparador y asesor hipotecario iAhorro, Simone Colombelli, advierte que "se debe ser cautos" y "no 'venirse arriba' muy rápido" porque ve probable que el Euríbor se mantenga en un entorno del 3% "bastantes meses antes de continuar su caída".

Eso sí, el portavoz de iAhorro admite que "esta bajada tan drástica en un solo mes ha pillado a todos por sorpresa". "Nos esperábamos caída, pero no tanta, sino alguna bajada que fuera poco a poco situando al Euríbor en este entorno del 3,5- 3,7%", aunque añade que "este ritmo a la baja no puede mantenerse en el tiempo y no podemos descartar todavía que pueda haber alguna otra subida, aunque sea mínima, para ir ajustando los niveles de este indicador en un entorno del 3%".

iAhorro indica que para que el Euríbor continúe bajando es "importante" que el Banco Central Europeo (BCE) reduzca los tipos de interés oficiales, algo que "de momento no ha pasado".

Por su parte, la portavoz de Kelisto, Estefanía González, señala que con una inflación "muy controlada" en la eurozona y un BCE "que no solo descarta subidas o mantenimiento de tipos, sino que reconoce abiertamente que llegarán las bajadas en 2024", los mercados consolidan sus previsiones de hace algunas semanas "llevando al Euríbor a la baja a un ritmo frenético".

"Pese a ello, el euríbor vuelve a repuntar con respecto a diciembre del año pasado, lo que sigue sin dar tregua a las hipotecas variables con revisión anual que se revisen en enero. La buena noticia llegará, eso sí, para quienes tengan una revisión semestral, que sí verán bajadas en sus cuotas, ya que hace seis meses el euríbor todavía estaba por encima del 4%", resalta González.

Para los próximos meses, la portavoz de Kelisto, considera "cada vez más claro", y si no hay sorpresas con la inflación la marcha de la economía en la eurozona y los planes de otros bancos centrales,, "que las bajadas de tipos llegarán en el primer semestre del año", aunque la "gran incógnita" está en si habrá un descenso a las puertas del verano o a finales del primer trimestre del nuevo año.

NUEVAS BAJADAS EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS

El analista de XTB, Manuel Pinto, cree que el Euríbor continuará bajando en las próximas semanas, gracias a la tendencia a la baja de la inflación, derivada de una menor demanda, y a las futuras decisiones de los bancos centrales, con el fin de estimular la economía.

En ese contexto, y siguiendo la evolución del Euríbor en otros períodos de "importantes" recortes como en los años 2000 y 2008, Pinto ve posible que el tipo de interés de referencia caiga hasta niveles cercanos al 2% a lo largo del año.

"Mientras que el BCE no se atreve a pronosticar el número de recortes de tipos ni las fechas, el mercado descuenta en estos momentos que las tasas bajarán 150 puntos básicos y que el primer recorte podría llegar en abril", explica.

Por último, Asufin prevé que el Euríbor del mes de marzo de 2024 se puede situar ya en el 3,30%, mientras que en junio se colocaría en el 3,00% y en septiembre, en el 2,80%. Para cierre de 2024, el índice terminaría en el 2,60%.