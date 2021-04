La Eurocámara envía una segunda carta al Gobierno por la estafa de Afinsa y Fórum Filatélico

BRUSELAS, 13 (EUROPA PRESS)

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo enviará una segunda carta al Gobierno español en la que pedirá de nuevo que explore cómo compensar a los más de 400.000 afectados por la estafa piramidal de Afinsa y Fórum Filatélico.

En este caso, el requerimiento será remitido a los ministerios de Asuntos Económicos y de Hacienda, según ha explicado la presidenta de la comisión parlamentaria, Dolors Montserrat, tras escuchar a un representante de los afectados, a la Comisión Europea y a eurodiputados de los distintos grupos políticos de la Eurocámara.

La estafa de Afinsa y Fórum Filatélico ya fue abordada por la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en enero de 2020 y entonces se decidió remitir una misiva al Ministerio de Consumo.

Sin embargo, el presidente de la Agrupación Nacional de Víctimas de la Intervención de Fórum y Afinsa (Anvifa), Rafael Sánchez, ha señalado durante su intervención que la respuesta del ministro de Consumo, Alberto Garzón, fue "oponerse" a la petición.

"Perdimos nuestros ahorros, nuestro patrimonio, y después de 15 años no ha sido resuelto el problema", ha enfatizado el representante de los afectados por la estafa piramidal, quien ha pedido después a la Comisión Europea que abra una investigación para dilucidar "cómo se pudieron equivocar tantas instituciones a la vez".

El representante del Ejecutivo comunitario, no obstante, ha trasladado que la institución no prevé tomar medidas adicionales porque las actividades de Fórum Filatélico y Afinsa no estaban incluidas en el marco legal comunitario sobre servicios financieros que se aplicaba cuando ambas empresas desarrollaban su actividad.

Durante la audiencia ha intervenido el eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas, quien ha remarcado que los afectados "no eran inversores ni especuladores" sino personas "humildes" que buscaban "un beneficio entendiendo que sus ahorros estaban amparados por una administración pública".

Por su parte, el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch ha recordado que fue un "auténtico drama" para unos consumidores que sufren un "desprecio absoluto" y se encuentran "totalmente desprotegidos" por el Gobierno español y la Comisión Europea.

La 'popular' Rosa Estaràs ha criticado la respuesta del ministro Garzón por ser "poco apropiada" a su "ideario" de izquierdas, según el cual "tiene que proteger a los más vulnerables".