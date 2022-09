La Eurocámara llama a proteger la "dignidad" de las víctimas del terrorismo frente a "humillaciones" posteriores

BRUSELAS, 15 (EUROPA PRESS)

El pleno del Parlamento Europeo ha llamado este jueves a reforzar la asistencia y protección de las víctimas de terrorismo en la revisión de la directiva que establece derechos mínimos para las víctimas de delitos, por ejemplo tomando medidas para "preservar su dignidad" y evitar que sufra "humillaciones y ataques" posteriores por parte de sectores que apoyen a su agresor.

Así, el informe sobre derechos fundamentales en la UE adoptado en Estrasburgo (Francia) pide a las instituciones pertinentes que "proporcionen las salvaguardias necesarias para evitar que se produzca una victimización posterior derivada de humillaciones y ataques a la imagen de las víctimas por parte de sectores sociales relacionados con el agresor".

En un comunicado tras la votación, el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos ha celebrado la adopción de lo que considera "un mensaje claro contra el terrorismo nacionalista" que pide "acabar con homenajes a etarras", al tiempo que ha denunciado las "narrativas que buscan legitimar la violencia ejercida durante casi medio siglo en España por una banda terrorista".

Se trata de una legitimación, ha dicho el eurodiputado 'popular', que "incluye la exaltación de los terroristas, la justificación de sus crímenes y la humillación a las víctimas".

La mención a los ataques y humillaciones dirigidos por el entorno de los terroristas hacia sus víctimas forma parte de un informe más amplio sobre la situación de los derechos fundamentales en los distintos países de la Unión Europea que incluye alertas sobre la persistencia de la discriminación y violencia de género, las injerencias en la judicatura y en los medios de comunicación y las devoluciones en caliente en la frontera exterior europea.

En el caso de la gestión migratoria, el pleno de la Eurocámara "condena enérgicamente las devoluciones en caliente" y las violaciones de los derechos fundamentales y la violencia en las fronteras exteriores de la que son objeto migrantes, refugiados y solicitantes de asilo.

También señalan con preocupación la "criminalización" de los trabajadores y activistas humanitarios y que se haya destinado de forma "desproporcionada" fondos europeos a la construcción de instalaciones cerradas y al refuerzo de las fronteras exteriores.

Por ello, piden a la Comisión y a los Estados miembro que establezcan un sistema completo de supervisión de los derechos fundamentales para investigar todas las denuncias de devoluciones en caliente y otras violaciones de los derechos fundamentales.

Además expresan su profunda preocupación por el hecho de que menores no acompañados crucen las fronteras exteriores de la Unión, en particular sus fronteras orientales y meridionales, y pide a los Estados miembros que presten especial atención a la situación de los menores no acompañados en estos pasos fronterizos.