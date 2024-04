La eurodiputada del BNG Ana Miranda renuncia a participar en la Delegación de Israel en la Eurocámara

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 (EUROPA PRESS)

La eurodiputada del BNG Ana Miranda ha enviado este jueves a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, una carta para comunicarle su renuncia a participación en la Delegación de Israel en la Eurocámara, debido fundamentalmente a que "esta delegación está avalando el genocidio que Israel perpetra en Gaza".

"No podemos ser cómplices de Israel en su masacre al pueblo palestino", ha subrayado Miranda, que ha explicado que cuando en 2022 tomó la decisión de integrar no solo la Delegación de Palestina sino también la de Israel, lo hizo con el objetivo de contribuir desde su "experiencia con la sociedad civil de Israel que se opone a la ocupación para tratar de aportar y contribuir con vías de diálogo y paz".

Sin embargo, a 20 días de que se disuelva la cámara pero con una reunión de la Delegación de Israel prevista para el 25 de abril, Miranda sostiene que, sin embargo, "la actitud de Israel y de su Delegación ante la UE es deplorable".

Al respecto, Miranda denuncia que la Delegación de Israel invita a expertos militares y parlamentarios como el presidente de la Delegación de la Knesset de Relaciones con la UE, Ariel Kaller, que "avala con su lenguaje el genocidio contra el pueblo palestino, deshonrando con su presencia en el Parlamento Europeo los principios democráticos y de paz que deberían regir en la Eurocámara".

En consecuencia, la eurodiputada del BNG ha trasladado a la presidenta del Parlamento Europeo su petición oficial a que los diplomáticos de Israel "no puedan acceder al Parlamento Europeo", cuestión que "puede decidir la Conferencia de Presidentes, señala.

Miranda ha criticado, además, la "doble vara de medir" por parte de la Eurocámara, ya que, a su juicio, "una institución democrática como el Parlamento Europeo no puede seguir permitiendo la entrada a representantes de un Estado que practica el apartheid", que "viola los derechos humanos e incumple las medidas provisionales dictadas por la Corte Penal Internacional para el alto el fuego y la entrada de ayuda humanitaria".

"No puede existir una doble vara de medir, para unos países y no para otros", ha denunciado Ana Miranda que, por otro lado, ha señalado que como integrante de la Delegación de Israel en el Parlamento Europeo "no tuvo el amparo suficiente de su presidente tanto en la prohibición de entrada a Israel y el acceso (en febrero de 2023) como cuando fue insultada en redes sociales por parte de alguno de sus diplomáticos, como Ehab Hino, jefe de relaciones con el Parlamento Europeo de la Delegación en Bruselas".

"Denuncié esta cuestión en el plenario ante el presidente de la Delegación de Israel, Antonio López Isturiz", ha apuntado Miranda, quien al respecto critica la última intervención en el pleno en el debate sobre la falta de ayuda humanitaria en Gaza, que calificó de "debate electoralista". "No es ético utilizar estas palabras cuando hay más de 36.000 personas asesinadas por Israel", ha sentenciado.