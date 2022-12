El eurodiputado Bauzá se desmarca de la línea oficial de Ciudadanos, se declara 'riverista' y rechaza pactos con PSOE

Se mantiene en Bruselas, pero se descarta para ocupar cargos orgánicos en la asamblea de enero

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El eurodiputado de Ciudadanos José Ramón Bauzá se ha desmarcado este jueves de los ejes aprobados hace una semana por al dirección del partido, ha reivindicado la gestión y el proyecto de Albert Rivera al frente de la formación 'naranja' y ha rechazado de plano la posibilidad de alcanzar futuros pactos con el PSOE.

Bauzá ha reconocido que ser 'riverista' es la posición minoritaria en Ciudadanos y ha incidido en que, aunque no comparte el actual "posicionamiento", el partido "tiene todo el derecho a plantear esta línea" y, "por supuesto", la "acata".

En esta línea, ha explicado que cuando se afilió a Ciudadanos en 2019 el partido tenía una "estrategia nítida, tanto por el nicho electoral como por la estrategia post-electoral". Además, ha señalado que, para él, era "la moralmente correcta".

"Entre reforzar en las autonomías al PSOE de Pedro Sánchez, que quería una mesa bilateral con Cataluña con un relator internacional (y ahí ni siquiera creíamos que se fuera a atrever a indultarles), y oponernos a él, no me cabe duda alguna", ha indicado en una serie de mensajes publicados en su cuenta de la red social Twitter.

Así, ha aclarado que "nunca se bloqueó al PSOE" y ha ejemplificado los ayuntamientos de Castilla-La Mancha con los que gobierna en coalición. Por otro lado, ha señalado que "no cree" que la "crítica" situación que atraviesa su partido sea fruto de haber sido "engullidos" en los gobiernos.

DECISIONES QUE HAN DESCONCERTADO A LOS ELECTORES

"Hay otras decisiones que hemos tomado, que no hace falta mencionar, que ha desconcertado a nuestros electores", ha continuado, antes de aludir al desplome del partido en las elecciones de 2019, cuando Ciudadanos pasó de 57 a 10 diputados. Según su opinión, fue "por cambiar de postura a última hora y no por haberlo hecho antes". Sé que no es la posición mayoritaria del partido, y lo acepto", ha añadido.

Por todo ello, ha descartado ocupar la portavocía --que se encargará de la parte política del partido-- y ha asegurado que, en la nueva etapa del partido, como "más va a poder aportar" es con su condición de eurodiputado y su actividad parlamentario. "En ningún cargo interno en el que, por supuesto, hay que concordar al cien por ciento con la estrategia".

"Sigo creyendo que Albert Rivera tenía razón", ha añadido, subrayando que es su postura y que continuará defendiéndola dentro de las filas 'naranjas'.