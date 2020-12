El Eurogrupo insiste en mantener los estímulos en 2021 a pesar de las "buenas noticias" sobre las vacunas

BRUSELAS, 16 (EUROPA PRESS)

Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro (Eurogrupo) han reiterado este miércoles su compromiso para mantener los estímulos económicos a lo largo de 2021 a pesar de las "buenas noticias" sobre el inminente inicio de las campañas de vacunación contra el coronavirus, al tiempo que han avanzado que no cambiarán esta postura hasta que no existan garantía de que se ha superado la pandemia.

Así lo han certificado en una declaración que los titulares de Economía de la eurozona han pactado durante la reunión por videoconferencia que han mantenido este miércoles y que será la última de un año en el que han centrado casi exclusivamente sus esfuerzos en poner en marcha medidas para responder al impacto de la pandemia.

"Hay un gran nivel de consenso entre todos los ministros sobre la necesidad de poner en marcha políticas fiscales en lo que queda de año y también en 2021 que apoyen la economía", ha señalado el presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, en una rueda de prensa al término de la videoconferencia.

El irlandés ha detallado que los ministros comparten "preocupación" por la salud de sus ciudadanos y también de sus economías, así como por el "viaje que todavía es necesario completar hasta que las vacunas estén ampliamente disponibles".

"Sólo cuando lleguemos a ese punto podremos modificar nuestras políticas presupuestarias. Pero no estamos en ese momento y no llegaremos hasta que tengamos más confianza sobre nuestra salud, nuestros avances para atajar esta enfermedad y sobre la disponibilidad de las vacunas", ha añadido Donohoe.

En una línea similar, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha apuntado que las "buenas noticias" sobre las vacunas han "impulsado las expectativas sobre la recuperación" y ha señalado que podría verse "una vuelta más rápida del PIB a sus niveles anteriores a la pandemia".

Sin embargo, ha insistido en que "la vacuna no será el final de la pandemia, sino las vacunaciones" y ha advertido de que las perspectivas económicas siguen rodeadas de "incertidumbre" de cara al invierno. "Podríamos ver los primeros brotes verdes de la recuperación en el primer trimestre del próximo años, pero todavía depende de algunos riesgos", ha augurado el italiano.

Gentiloni ha precisado que también aquellos países que tienen un nivel elevado de deuda pública, como España, deben "mantener sus políticas de estímulo" para enfrentarse a la crisis. Esto, ha dicho, no significa que "el problema de la deuda no exista", sino que no se debe romper todavía con el impulso fiscal a la economía.

Aunque no establece una fecha, la declaración pactada por el Eurogrupo estipula que los Estados miembros deberían "retirar progresivamente" los estímulos "cuando las condiciones epidemiológicas y económicas lo permitan".