Sagardui cree que quedan "unos días por delante" en Euskadi para poder levantar la Emergencia Sanitaria

BILBAO, 29 (EUROPA PRESS)

Euskadi no ampliará, de momento, hasta el 100% los aforos en los estadios de fútbol, aunque el consejo interterritorial de Sanidad haya acordado este miércoles esta posibilidad, con la abstención de la Comunidad Autónoma Vasca.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha recordado que hoy el consejo interterritorial ha aprobado, con la abstención de Euskadi, hasta el 80% de aforos en interiores y hasta el 100% en exteriores para un periodo de un mes y con una serie de medidas como el uso continuado de las mascarillas, no fumar en esos espacios y no consumir comidas ni bebidas durante esas competiciones, salvo agua.

En este sentido, ha recordado que lo que se establecen son máximos. Por su parte, ha recordado que el Gobierno vasco ya tiene un decreto vigente, del 30% de aforos, "que por un recurso, se suspendió cautelarmente, sin entrar en los motivos por los que el Ejecutivo establecía esos porcentajes", en algo que "es competente".

Según ha apuntado, el 'quid' está en que la competencia de establecer los aforos de este tipo de espectáculos o competiciones corresponde a las comunidades autónomas. "Lo tenemos clarísimo y ahí nuestra postura es decir que nosotros, desde Euskadi, la tenemos que tomar aquí la decisión", ha precisado.

En segundo lugar, ha recordado que se encuentra la situación epidemiológica de cada comunidad autónoma. "Hay comunidades que todavía entienden que tiene que mantenerse mayor prudencia y que se les permite poder modular medidas", ha añadido.

En este sentido, ha remarcado que en Euskadi hay un decreto y habrá que ver, después del próximo LABI, cuáles son las condiciones para Euskadi.

SITUACIÓN EN EUSKADI

La titular de Salud ha recordado que en la Comunidad Autónoma Vasca se ha alcanzado el 90% de población vacunada ya con una primera dosis, y ha dicho que en semanas se logrará que ese porcentaje tenga la pauta completa.

A su juicio, se trata de una vacunación "muy alta" y, por lo tanto, se puede hablar de "éxito" en la respuesta a la ciudadanía, del llamamiento a inocularse la vacuna y del sistema de salud público, "que ha adaptado toda su organización para dar respuesta, adecuándose en cada momento a las circunstancias y a la población". "Tenemos que estar muy orgullosos", ha asegurado.

Tras mostrar su "agradecimiento total" a los trabajadores de Osakidetza por su labor, ha reconocido "el hito al que han contribuido". Además, ha expresado su "tristeza" por ese 10% de la población que está todavía sin vacunar y que "se centra en las personas entre 20 y 29 años", que además tiene "mucha interacción social", así como en el grupo siguiente (de 30 a 39), que todavía puede mejorar".

Por ello, ha realizado un llamamiento a los jóvenes de entre 20 y 29 años para que "se lo piensen por ellos y por los demás" porque son "claves a la hora de parar la movilidad del virus". "Estamos en un momento bueno en Euskadi. Ahora estamos casi bien, pero no hay que olvidar que la pandemia es a nivel global, que afecta a todos los países y no todos han tenido la suerte de disponer de la vacuna ni tampoco la posibilidad de que la población responda como ha respondido en Euskadi. Y nos puede influir", ha advertido.

FASE DE CONSOLIDACIÓN

Gotzone Sagardui ha recordado que en Euskadi se ha superado la fase de transición y se está en una fase de consolidación. "Vamos a ver cuáles son los resultados, cuál es la evolución a lo largo de esta semana, porque nos fijamos un ámbito de 15 días para la revisión de las medidas vigentes y eso es lo que va a determinar, a través del informe de la comisión científico-técnica (del LABI), cuál será el siguiente escenario. Vamos bien, todo hace pensar que iremos adelante. ¿Cuál va ser ese adelante?, pues habrá que esperar a ver cómo se fijan ciertos indicadores", ha dicho.

La titular de Salud ha señalado que hay "unos días por delante todavía" en la consolidación, que lleve levantar la Emergencia Sanitaria.

A su juicio, hay que ser consecuentes con la situación epidemiológica que existe y no olvidar que no se ha salido de la pandemia. "Estamos acercándonos a las tasas de incidencia acumulada a 14 días que siempre hemos dicho que tiene que ser objetivo, por debajo de 60, pero todavía no estamos ahí. Todo eso hay que consolidarlo", ha explicado.

Sagardui ha dicho que en junio se vivió una situación "bastante parecida a la actual", y la variante delta, un uso no adecuado de las medidas preventivas, los viajes y las grandes aglomeraciones, "tuvieron su efecto". "Nos han hecho pasar dos meses duros y han tensionado el sistema sanitario", ha manifestado. Por ello, ha insistido en que, aunque se va "por el buen camino", ha apelado a la "prudencia" porque pueda haber más mutaciones.

Tras asegurar que toda la ciudadanía vasca tiene ganas de recuperar "la vida a la que estaba acostumbrado", ha dicho que espera que sea "casi igual" porque hay que seguir conviviendo con el virus y hay que hacerlo "en las mejores condiciones".

"El 90% de vacunación nos da una imagen de una sociedad más protegida ante esa convivencia que va a perdurar en el tiempo", ha dicho, para señalar que habrá que seguir llevando mascarilla. "Es de las medidas más efectivas y ha contribuido a que otras enfermedades, como la gripe, tenga menor incidencia. Y es de las más fáciles si tenemos en cuenta el 'beneficio-riesgo', que es mucho. Yo si veo que el uso de mascarillas nos va a acompañar durante bastante tiempo", ha subrayado.