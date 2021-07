Euskadi mantiene las medidas en vigor contra la pandemia y añade la prohibición expresa de botellones y no fiestas

No se descarta adelantar el cierre de actividades si sigue la tendencia al alza y Urkullu pide mascarilla en todo momento

Euskadi ha decidido mantener las actuales medidas en vigor contra la pandemia y añadir la prohibición expresa de botellones y no fiestas en el nuevo decreto, que entrará en vigor este jueves. El Lehendakari ha apelado a la autorresponsabilidad ante una "interacción social excesiva" y, tras recomendar el uso de la mascarilla en todo momento, y ha advertido de que, de continuar la tendencia al alza, podría adelantarse el cierre de determinadas actividades.

Iñigo Urkullu ha realizado estas manifestaciones en una comparecencia tras la reunión del Comité Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI), en la que se han adoptado estas medidas y se ha presentado el Plan Bizi Berri IV.

El diagnóstico del Plan no descarta "brotes o retrocesos" en el período en el que estará vigente, de julio a octubre. No obstante, Urkullu ha precisado que la hipótesis de trabajo es que, en estos cuatro meses, "en el peor de los supuestos", la Tasa de Incidencia Acumulada no llegará a consolidarse por encima de los 300 casos por 100.000 habitantes, y no se superará el escenario 2 de camas UCI.

Urkullu ha indicado que se está ante una "una onda epidémica" que concentra con "alta intensidad" la transmisión de contagios entre los jóvenes. Ello, a su juicio, certifica la "efectividad" de la vacunación en los colectivos de mayor edad y está evitando, "por el momento", un incremento en la ocupación hospitalaria y de camas UCI.

En este sentido, ha recordado que, en este momento, el 71,5% de la población vasca tiene al menos administrada una dosis y el 52,6% la pauta completa, lo que "da esperanza".

Urkullu ha indicado que la Tasa de Incidencia Acumulada debe ser ponderada con otros indicadores como el de ocupación de camas UCI. Según ha detallado, en la Tasa a 14 días se acaba de entrar en el escenario 3; pero en ocupación UCI se está en el escenario 1 del Plan de contingencia de Osakidetza. Por ello, deben aplicarse las medidas correspondientes al Escenario 2 de Bizi Berri IV.

MEDIDAS

El decreto que entrará en vigor este jueves mantendrá el bloque de las medidas ya vigentes, --entre ellas que límite del el cierre de actividades hasta las dos de la madrugada y que el número de comensales en la hostelería pueden ser de hasta seis personas-- por lo que la progresión prevista en la atenuación de las medidas restrictivas "queda paralizada por el momento" y en tanto la evolución al alza actual no se encuentre estabilizada y a la baja.

A las medidas en vigor se añadirá en el decreto la prohibición expresa de celebrar fiestas tipo "botellón" o "no-fiestas", u otros eventos similares con aglomeración de personas. Esta prohibición se aplica en eventos, tanto en interiores como en exteriores, que no respeten la distancia interpersonal de metro y medio, y el resto de medidas preventivas aplicables.

Además, adicionalmente, y caso de continuar la actual tendencia o si aumenta la presión hospitalaria, se considerará el adelanto del horario límite de cierre de las actividades comerciales, sociales y culturales y otras medidas complementarias.

En relación a los botellones o no fiestas, Urkullu ha recordado que el pasado 24 de junio el Parlamento Vasco aprobó la Ley Antipandemia, que prevé un régimen sancionador, y ha apelado al "compromiso individual y colectivo".

Además, ante la prohibición expresa, "habrá autoridades que, en base al régimen sancionador contemplado en la Ley, tengan que aplicar, en la medida de sus posibilidades, el cumplimiento de esas prohibiciones expresas". Tras indicar que la vigilancia corresponderá a los ayuntamientos y a la Ertzaintza, ha afirmado que se intensificarán los controles policiales.

En relación a los botellones, ha advertido de que no solo se pueden identificar con un segmento de edad, sino con una "interacción social excesiva, sin guardar las medidas preventivas". "Y en eso entran las llamadas 'no fiestas' que no son solo para los jóvenes", ha añadido.

Urkullu ha apelado también a las instituciones a "no facilitar" actos como "comidas populares" u otras actividades de carácter festivo. "No es asumible que por el hecho de que no haya programación de fiestas, se mantengan hábitos correspondientes a una programación de fiestas", ha dicho.

El Lehendakari ha querido trasladar un mensaje a la sociedad y ha subrayado que se está en un contexto con "tres factores de riesgo principales" que son el impacto de nuevas variantes, la elevada incidencia del virus entre la juventud y la alta movilidad y las interacciones sociales y festivas de alto riesgo.

Sin embargo, ha destacado que también hay fortalezas como son la vacunación o el sistema de rastreo de contagios y ha indicado que se debe "volver a situar en el centro el cumplimiento de las medidas".

USAR MASCARILLA

Según ha señalado, se vive un momento de "esperanza y prudencia" pero que es "muy delicado". En este sentido, ha manifestado que esa prudencia tiene "tres puntales esenciales" uno de ellos, la mascarilla.

"En tanto no se supere esta onda y se estabilice la situación, las autoridades sanitarias subrayan la recomendación del uso de mascarilla en todo momento. La única excepción son los espacios abiertos sin concurrencia de otras personas", ha indicado.

En relación a si la relajación del uso de la mascarilla en exteriores ha podido trasladar un mensaje equivocado que ha llevado a la actual subida de casos, ha considerado que "es vinculable a lo que fue la decisión de no prorrogar el estado alarma" a partir del 9 de mayo, adoptada por el Gobierno central y a la que se oponía el lehendakari.

"Lo mismo que por Decreto ley se decidió que no fuera necesaria el uso de la mascarilla. Ante eso, no tengo nada más que decir en lo que es el ámbito competencial", ha apuntado.

Por otra parte, ha apelado a mantener siempre la distancia de metro y medio en las relaciones interpersonales y ha añadido que hay que estar "alerta" y, para ello, es "fundamental no formar parte de encuentros, fiestas o eventos, ni en exteriores ni en interiores, que representen aglomeración de personas sin medidas preventivas".

El Lehendakari ha lamentado que sea "muy común" en el comportamiento humano y social que "todo aquello que no está prohibido es posible". "No somos conscientes de la situación y por lo tanto no asumimos lo que es el ejercicio de responsabilidad individual, el ejercicio de responsabilidad colectiva, el ejercicio de corresponsabilidad y solidaridad. Luego nos encontramos con que alguien tiene que prohibir algo", ha señalado.

Por ello, ha llamado al "rigor, la prudencia y la autorresponsabilidad". "Si no somos conscientes de las consecuencias y pensamos que no pasa nada nos estamos equivocando. Al final tenemos que ir a lo fácil, que es alguien que nos prohíba", ha añadido.

Una vez más, ha apelado a guardar la medidas preventivas "intentando evitar el exceso de interacción social". "No estamos señalando a un segmento de edad, no. Estamos hablando del comportamiento humano, social", ha puntualizado.

Por último, Urkullu ha señalado que, dada la inestabilidad e incertidumbre, se volverá a reevaluar la situación y el contenido del decreto en un periodo de 15 días. Ha añadido que hay convocada nueva reunión del comité asesor del LABI el 22 de julio y espera que no haya "ninguna incidencia" que les lleve a tener que convocarlo antes.

"La posibilidad de atenuación de las medidas de relajación de las medidas acordadas en la última reunión del LABI no ha sido posible, no sé si será posible dentro de 15 días", ha indicado Urkullu, que ha añadido que todo estará en función de la evolución epidemiológica y de otros factores, principalmente, el de las camas UCI, que espera que "sigan ayudando".