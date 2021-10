Euskadi reitera que las condiciones de funcionarios de prisiones "se van a mantener y en ocasiones, van a mejorar"

PP+Cs acusa al Gobierno Vasco de entrar "como un elefante en una cacharrería" con la transferencia de la gestión de las cárceles vascas

VITORIA, 1 (EUROPA PRESS)

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha reiterado que las condiciones de los funcionarios de prisiones "se van a mantener y en ocasiones, se van a mejorar" y ha defendido que el Ejecutivo vasco ha trabajado la transferencia de la gestión de las prisiones vascas de una forma "sosegada y tranquila", junto a funcionarios y responsables, tanto del Ministerio de Interior como los actuales responsables de las cárceles y de los centros penitenciarios.

En el pleno de control al Gobierno del Parlamento Vasco, el parlamentario de PP+Cs Luis Gordillo ha preguntado a la consejera sobre las condiciones del traspaso de los medios personales de prisiones, que se ha hecho efectiva este viernes, 1 de octubre.

Gordillo ha criticado que el Gobierno Vasco haya entregado en su primera día al frente de la gestión de las prisiones un manual de régimen interior y seguridad, donde se apuesta por medidas de carácter terapéutico y educativo, y otro manual de gestión penitenciaria. "¿Qué pasa, hasta ahora se maltrataba a los presos?, ¿Le entrega un manual de gestión penitenciaria a personas que llevan 20 años gestionando las prisiones de Euskadi?", ha insistido.

Para el PP+Cs, el Gobierno Vasco "ha entrado como un elefante en una cacharrería en el tema de las transferencias" y cree que no ha sido un "traspaso tranquilo" como ha asegurado este viernes el lehendakari, porque cree que el Ejecutivo autonómico tiene "mucha prisa por los símbolos, por poner el símbolo del Gobierno Vasco y quitar el escudo de España, que parece que le molestaba".

Además, ha pedido a la consejera que aclare cuáles van a ser las condiciones que van a tener los funcionarios transferidos, cuándo tiene pensado el Gobierno aprobar la relación puestos de trabajo y si se va a mantener la posibilidad de que los funcionarios soliciten una prórroga en la edad de jubilación. "Una curiosidad consejera, ¿es verdad que fueron a negociar con los sindicatos con traductores en euskera?", ha preguntado.

La titular vasca de Justicia ha afirmado que este viernes es "un día histórico en el que, por fin, después de 40 años, se ha cumplido con una ley orgánica relacionada con una transferencia tan sensible e importante como es la de instituciones penitenciarias" y ha subrayado que va a "mejorar las condiciones de las personas que se encuentran privadas de libertad" lo que "al final repercute en que la sociedad vasca sea una sociedad mejor".

"Nosotros no hemos entrado como elefante en cacharrería. Hemos trabajado con los funcionarios y los responsables, tanto del Ministerio de Interior como los actuales responsables de las cárceles y de los centros penitenciarios, lo hemos hecho de una forma sosegada, tranquila y lo vamos a seguir haciendo con esa forma", ha defendido.

Asimismo, ha subrayado que el Gobierno Vasco "va a demostrar que cuando ejerce el autogobierno, mejoran las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas de este país".

CONDICIONES LABORALES

Artolazabal ha reiterado que las condiciones de los funcionarios de prisiones "se van a mantener y en ocasiones se van a mejorar". Respecto a las condiciones laborales, ha recordado que el Gobierno Vasco ha alcanzado un acuerdo con Acaip-Ugt, la central sindical con mayor representación en el ámbito de las prisiones vascas, acuerdo que ha sido respaldado en la Mesa Sectorial de la Administración General.

"Se trata de un acuerdo prudente, que ha sido enriquecido con las aportaciones de los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial. En líneas generales, se puede decir que se mantienen las condiciones generales de la plantilla hasta finales de 2023", ha señalado.

Según ha explicado, gracias a este acuerdo cuentan con un periodo de dos años para seguir negociando y perfilando los puestos de trabajo en los centros penitenciarios. Además, ha informado de que la jornada y los horarios seguirán siendo los mismos, al igual que el capítulo de permisos, "especialmente importante para el personal de prisiones, ya que, disfrutan de algunas concesiones que no tienen compañeros y compañeras en otros centros del Estado".

En materia retributiva, ha señalado que otro aspecto importante de las negociaciones, es el acuerdo que garantiza que la plantilla perciba el salario de los niveles mínimos de la Administración vasca, "lo que para algunas personas va a suponer un incremento del sueldo. Al resto del personal, por su parte, se le mantendrá recogido en el momento de la transferencia.

En el capítulo de antigüedad, Artolazabal ha informado de que hay unos "cambios positivos", ya que la nómina de toda la plantilla se verá incrementada en este capítulo porque se equiparará a los términos de la Administración de Justicia vasca y "supondrá de inicio una mejora salarial de todas las nóminas".

Sobre la vivienda, se asumen las obligaciones respecto al disfrute de su uso en los centros penitenciarios, de manera que se irán prescindiendo, a medida que venzan los acuerdos firmados con anterioridad a la fecha de la transferencia. Por último, se les reconocerá a los trabajadores su condición de socio protector o protectora de la EPSV Itzarri.

"Me ofende el que me pregunte si realmente hemos ido a negociar con los sindicatos con traductores dando por hecho que nosotros utilizamos el euskera como un arma arrojadiza, que parece que es lo que usted hace siempre que tiene oportunidad, cuando no tiene otra serie de argumentos para poder criticar la acción del Gobierno. De verdad, me parece lamentable que me haga esa pregunta", ha contestado la consejera.