Eva González, apoyo incondicional de Cayetano en su lucha contra Isabel Pantoja para recuperar los objetos de su padre

MADRID, 29 (CHANCE

Con el apoyo incondicional de Eva González, Cayetano Rivera prosigue su lucha contra Isabel Pantoja para intentar recuperar los objetos personales que Paquirri les dejó en herencia a él y a sus hermanos Francisco y Kiko y que la tonadillera se niega a entregarles y mantiene ocultos desde hace más de 30 años en Cantora.

Así, a pesar de su ajetreada agenda y de lo especial de estas fechas, hemos podido ver al torero, en compañía de su mujer, yendo al despacho de Joaquín Moeckel, el abogado de los hermanos Rivera y que tendría en su poder varias pruebas que demostrarían que Isabel Pantoja tiene los trajes y enseres de Paquirri en su poder, pese a negarlo en más de una ocasión.

Cogidos de la mano, y unidos ante la adversidad, Eva y Cayetano salían muy serios del despacho del letrado en Sevilla. Tan discreto como siempre, el torero ha evitado contarnos qué le ha llevado a reunirse con Moeckel y si hay novedades en la lucha que mantienen con Isabel Pantoja para conseguir recuperar los objetos de su padre.

Pese a que el abogado aseguró que, de no recibir noticias de la tonadillera, en enero emprenderían una demanda civil contra ella, la atractiva pareja guarda silencio y Cayetano señala que prefiere no decir "nada" de su reunión con Joaquín Moeckel, donde no hemos visto a Francisco Rivera pero sí a Eva González, que se ha convertido en el gran apoyo del torero.