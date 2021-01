Eva González y Cayetano Riverea vuelven por fin a casa tras el paso de Filomena

MADRID, 11 (CHANCE)

Tras unos días 'atrapados' en Madrid debido al temporal que ha dejado practicamente incomunicada a toda la ciudad, Cayetano Rivera y Eva González están de vuelta en Sevilla.Como muchos turistas, la pareja ha podido disfutar de la maravillosa estampa nevada de la ciudad durante estos días en los que han compartido con sus seguidores algunas de las fotografías más buscadas por todos los madrileños que han visto sus calles completamente nevadas e intransitables.Con ganas de poder volver a casa y reunirse con su hijo Cayetano, el matrimonio ha tenido que posponer la vuelta a Sevilla en varias ocasiones ya que el temporal Filomena no se lo ha puesto nada fácil. Ya en la estación del Ave de Madrid la propia Eva reconocía que no sabía si finalmente podrían viajar a su ciudad o no. "A ver si podemos porque nos acaban de anular el tren otra vez".Tras algunas horas de retraso, la pareja regresava a casa sana y salva sin comentar nada sobre el reciente encuentro de sus hermanos Francisco Rivera y Kiko con sus respectivas mujeres.