Eva González contesta con humor a cuál ha sido el regalo con el que ha sorprendido a Cayetano en su cumpleaños

MADRID, 13 (CHANCE)

Cayetano Rivera cumple hoy 44 años y lo cierto es que sigue igual de atractivo que siempre. Como bien sabemos, el torero es un hombre que se mantiene en forma porque hace mucho ejercicio físico y es que parece que los años no pasan por él. No sabemos sí lo habrá celebrado en familia y sobre todo, lo más importante, si su mujer le ha sorprendido con algún regalo que no se esperaba.

Hemos hablado con Eva González a la salida de un centro comercial después de haber realizado la compra y ha querido mantener silencio al respecto. Lo que sí que ha querido proponer a la prensa que se encontraba en las inmediaciones es que le ayudasen a meter la compra hecha en el maletero. La presentadora tira de sentido del humor y le dice así a los reporteros que hagan el favor de ayudarla: "Vosotros no ayudáis en nada eh, no me ayudáis a meter la compra".

En cuanto a cómo se encuentran todos los familiares en estos momentos que parece que estamos viviendo otra ola de la Covid, Eva González asegura que: "Estamos todos bien, gracias". Y es que no hay más que ver la sonrisa que luce la presentadora para saber que está viviendo uno de los mejores momentos profesionales y personales.

En cuanto al cumpleaños de Cayetano Rivera, le hemos confesado a la modelo que no pasa el tiempo por su marido y ella, muy risueña, ha explicado que: "Bueno, los años pasan por todos". De esta manera, la presentadora no nos ha querido desvelar cuál ha sido la sorpresa que le ha hecho al torero por su cumpleaños y es que no sabemos si le habrá comprado algo que no esperaba o por el contrario, han disfrutado del amor tan grande que hay entre ellos.