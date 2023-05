Eva González hace oídos sordos a las preguntas sobre Cayetano Rivera y María Cerqueira

MADRID, 20 (CHANCE)

Mientras la relación de Cayetano Rivera y María Cerqueira va viento en popa, Eva González sigue con su vida y parece que no quiere saber nada de este nuevo amor que ocupa ahora las portadas de las revistas. La presentadora de televisión está centrada en su trabajo y todavía no ha hecho ningún comentario al respecto, tampoco de cómo es su relación con el torero después de su separación.

Europa Press ha sido testigo de cómo llegaba a Sevilla y le hemos preguntado por las fotografías de su expareja y Cerqueira en Portugal, pero parece que prefiere escuchar música a responder qué le parece cómo están exprimiendo al máximo su amor: "No te estoy escuchando nada porque voy con la música puesta, no me entero de nada".

Recién llegada a Sevilla este viernes, la presentadora nos confesaba que no iba a ver a Fran Rivera actuar porque "no lo sabía". Y es que aunque su relación amorosa con Cayetano haya terminado, todo apunta a que con su hermano y Lourdes Montes sí que mantiene una cierta cordialidad, al menos eso es lo que el matrimonio nos ha asegurado las últimas veces que hemos podido hablar con ellos.

Cansada de la expectación mediática que hay entorno a Cayetano, Eva sí que ha querido dejar claro "que todo muy bien" y sin más se despedía de la prensa agradeciendo el interés: "Que muchas gracias y que tengáis un buen día". De esta manera, la presentadora ha vuelto a recalcar que se encuentra muy bien y que el nuevo amor del torero no le afecta para nada en su día a día.