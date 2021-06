Eva González, al margen de la sorprendente decisión de Cayetano Rivera que afecta directamente a Isabel Pantoja

MADRID, 2 (CHANCE)

Si algo caracteriza a Eva González y Cayetano Rivera es su discreción. Y es que, a pesar de estar más a menudo de lo que les gustaría en el ojo del huracán mediático, son contadas las ocasiones en que la presentadora o el torero se hayan pronunciado públicamente sobre las informaciones que rodean a su mediática familia. Y esta vez no iba a ser una excepción.

Nos referimos a la sorprendente paralización de la reclamación judicial que iniciaron hace meses Cayetano y Francisco Rivera contra Isabel Pantoja para recuperar los enseres personales que les dejó su padre en herencia y que la tonadillera, 36 años después de la muerte de Paquirri, se niega a entregarles. Tal y como ha informado el abogado de los hermanos, Joaquín Moeckel, no cesan en su empeño de conseguir los objetos del torero, sino que han decidido dar una 'tregua' a la artista por los múltiples problemas económicos y personales que se le acumulan en los últimos tiempos.

Una decisión que Fran y Cayetano podrían haber tomado después de que su hermano Kiko se lo pidiese personalmente pero sobre la que Eva González prefiere no comentar nada, confirmando con la cabeza y entre risas que no va a decir nada de esta tregua con Isabel Pantoja a su llegada a Madrid para continuar con la grabación de 'La Voz'. ¡Dale al play y no te pierdas la reacción de la modelo!