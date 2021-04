Eva González, con la mejor de sus sonrisas, 'se pone flamenca' para apoyar a la moda andaluza

MADRID, 8 (CHANCE)

Si hay un sector que se ha visto especialmente perjudicado con la pandemia del Covid ése es el de la moda flamenca. Sin Ferias ni celebraciones por segundo año consecutivo, uno de los sectores más arraigados de la moda andaluza atraviesa por un momento crítico sin perder las ganas de luchar y con múltiples iniciativas para intentar salir adelante.

Por ello, entre las diferentes medidas que se han adoptado en los últimos tiempos para ayudar al sector, este miércoles se ha inaugurado en Sevilla la exposición fotográfica "Por los rincones del Alcázar" con una protagonista y madrina de excepción, Eva González.

Volcada en su apoyo a la moda flamenca - de la que es una de sus grandes embajadoras - la mujer de Cayetano Rivera ha posado como solo ella sabe hacer con varios trajes de 'sevillana' en una sesión fotográfica espectacular que se podrá ver hasta el próximo 25 de abril en varios de los puntos neurálgicos de la capital andaluza, como son la Plaza del Salvador, la Avenida de la Constitución o la Plaza de la Encarnación.

Para la inauguración, Eva ha elegido un acertado look primaveral con el que presumió de tipazo. Un sencillo pantalón blanco acampanado a juego con una blusa cropped en el mismo color y, para completar su outfit, bolso de piel marrón, una ligera gabardina y, como no podía ser de otra manera, la mascarilla obligatoria que, pese a todo, no consiguió eclipsar la sonrisa de la presentadora de 'La Voz'.