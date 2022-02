Eva González, oídos sordos ante la entrevista de Kiko Rivera

MADRID, 3 (CHANCE)

Eva González ha aparecido hoy en SIMOF 2022 impresionante con una bata de cola de Vitorio & Lucchino con la que se ha paseado de forma espectacular y es que recordemos que la modelo empezó en las pasarelas, donde hoy ha vuelto a revivir esos sentimientos que de joven sintió por primera vez.

"Volver aquí es volver a mis orígenes, la pasarela que me vio crecer, para mí es muy emocionante y a eso si le sumas el tiempo que llevamos de pandemia de estas cosas tan feas que hemos vivido, volver a abrir la pasarela es muy emocionante" nos confesaba la andaluza cuando le preguntamos por qué ha significado para ella inaugurar la nueva edición de la pasarela flamenca.

Y es que Eva nos ha comentado que tiene muchas ganas de que todo vuelva a la verdadera normalidad: "Hay ganas de que todo vuelva a la normalidad, que vuelva la feria, que vuelva el Rocío y que vuelva la industria de la moda flamenca que es una gran aportación económica a nuestro país y hay muchas familias que comen de ella".

La presentadora de televisión no quiere ser ejemplo de nada y asegura que cuando oye que ella es 'ejemplo de' o 'modelo de' le sobrepasa: "Eso me sobrepasa un poquito". También le hemos preguntado por su marido Cayetano y nos ha confesado que: "Bien, recuperándose y bueno, bien" tras fracturarse la clavícula.

Eva González nos ha asegurado que: "Todo está muy bien, muchas gracias" y en cuanto a Cayetano junior nos desvela que también está perfectamente "El niño en el cole, a punto de salir"... Cómo no, le hemos preguntado por la bochornosa entrevista que ha dado su cuñado, Kiko Rivera, hablando de Isabel Pantoja y de su hermana y... lo cierto es que no nos ha querido desvelar su opinión: "No tengo ni la menor idea, me vais a disculpar, no veo la tele y no tengo ni idea".