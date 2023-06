Eva González rompe su silencio sobre la relación de Cayetano con María Cerqueira

MADRID, 15 (CHANCE)

Hacía meses que Eva González no asistía a ningún evento publicitario; concretamente, desde que se hizo pública su separación de Cayetano Rivera en octubre de 2022. Una larga temporada en la que, centrada en su hijo y en su faceta de presentadora de 'La Voz', ha dado la callada por respuesta a las informaciones relacionadas con su ruptura con el torero, a los rumores de reconciliación que surgieron a principios de 2023 -después de verlos cercanos y de lo más sonrientes en la función navideña del colegio del pequeño Cayetano- y a la nueva relación que su exmarido inició en febrero con la comunicadora portuguesa María Cerqueira.

Este miércoles la modelo ha reaparecido públicamente en la fiesta con la que una conocida marca de bebidas ha celebrado la "amistad verdadera" y, espectacular con un escotadísimo vestido rosa repleto de brillos con abertura frontal en la falda, ha roto su silencio y ha revelado cómo se encuentra, qué le parece que Cayetano haya rehecho su vida y cómo fue su comentadísimo reencuentro con Iker Casillas 15 años después de su ruptura. ¿Podrían dar una nueva oportunidad a su amor?

Tratándose de una noche en la que la amistad era la gran protagonista, Eva asegura que es de las que mantiene sus amistades de siempre y, aunque normalmente la veamos con su pandilla más mediática -formada por nombres tan populares como María José Suárez, Elisabeth Reyes o Vicky Martín Berrocal, también presente en el evento- sus amigas del colegio siguen siendo uno de los pilares fundamentales en su vida: "Tengo a amigas que a lo mejor no ve mucho pero cuando te encuentras con ellas de nuevo es como si no hubiera pasado el tiempo. Eso es la amistad verdadera, que puedas llorar, reír, salir de juerga, esa es la amistad verdadera. Los amigos son la familia que uno elige".

Y hablando de amistad... ¿qué nos puede contar de su efusivo reencuentro con su ex, Iker Casillas -mantuvieron una relación entre 2005 y 2008 que a día de hoy seguimos sin saber por qué se acabó- en la fiesta posterior al partido homenaje al futbolista Joaquín Sánchez hace una semana? "Hay mogollón de titulares de eso y no sé por qué, la verdad es que no he visto nada" reconoce, confirmando que sí hubo un cariñoso abrazo entre ambos "porque hacía un montón de años que no nos veíamos". "Por supuesto que nos vamos a dar un abrazo y si me lo vuelvo a encontrar le daré otro" asegura.

"Si después de 15 años las rencillas no se van... no, yo no tengo que guardarle rencor por nada" confiesa, dejando claro que una cosa es que tengan buena relación y otra los rumores de acercamiento que han surgido después de que Casillas haya comenzado a seguirla en redes sociales: "Por Dios eso es muy enrevesado todo, nada nada". Y es que como afirma rotundamente, en su caso las cenizas (del amor que quedan cuando el fuego se extingue) están "apagadas".

"Iker es mi amigo y ya está, nos encontramos en el partido de Joaquín, fue un día preciosos y emotivo, él estaba allí y yo también, claro que nos abrazamos y nos hablamos" ha contado, aclarando que el abrazo que le dio a al exfutbolista "es el mismo que te puedo dar a tí, así que no saquéis de donde no hay".

Esto no quiere decir que no esté abierta al amor, ya que aunque confiesa que está "muy tranquila y feliz, con mi niño y mi trabajo", no descarta volver a enamorarse: "No estoy cerrada al amor, si llega, llega, no es una prioridad que vaya buscando con un cartel que vaya diciendo estoy soltera, ni mucho menos".

Quien sí ha rehecho su vida es Cayetano y, a pesar de que no ha querido profundizar en el asunto sí ha afirmado que está feliz de que el torero haya rehecho su vida con María Cerqueira porque, como asegura, "cuanto mejor esté él mejor estará mi hijo".