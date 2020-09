Eva González sigue guardando silencio ante las declaraciones de Karelys Rodríguez

MADRID, 13 (CHANCE)

Eva González no está pasando el mejor año de su vida y es que tras los rumores de crisis sentimental con su marido, la presentadora se refugia en sus amigos y gente querida para intentar olvidar todo lo que se está diciendo de ellos. Como no podía ser de otra manera, la modelo olvida las penas con su hijo, el que le alegra todos los días y al que se muere por ver cada vez que se aleja de él por motivos de trabajo.

La presentadora de La Voz está volcada en su hijo tras el mal trago persona que está viviendo a raíz de la tercera versión vertida públicamente por Karelys Rodríguez sobre su supuesto affair con Cayetano Rivera.

Eva González se mostró visiblemente seria y pidió por favor que delante de su hijo no se hiciera ninguna pregunta sobre este tema tan delicado: "Con el niño no, por favor te lo pido, por favor". Temerosa ante el revuelo mediático en la puerta de su casa, la presentadora verbalizó que: "Me lo vas a asustar" y motivó a su hijo a que se metiera para casa lo antes posible para que no escuchara nada acerca de esta tercera persona: "Corre que está la puerta abierta y no tenemos llaves".