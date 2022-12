Eva González, su sonrisa cuando le preguntamos si le gustaría encontrar el amor tras su ruptura con Cayetano

MADRID, 5 (CHANCE)

"Estoy bien" confesaba hace unos días una relajada y sonriente Eva González cuando le preguntábamos cómo se encuentra tras su reciente separación de Cayetano Rivera. Sobre la intención que diferentes publicaciones afirman que tiene de agilizar su proceso de divorcio, ni palabra. Y sobre su visita a una conocida abogada sevillana experta en nulidades eclesiásticas tampoco, dejando en el aire si tiene intención de acudir al tribunal de La Rota para anular su matrimonio de casi 7 años con el torero. *

Hace ya casi mes y medio que saltó a los medios de comunicación su ruptura con Cayetano, pero esas han sido las únicas palabras que Eva ha pronunciado sobre el convulso momento personal que está viviendo. Y lo ha vuelto a dejar claro a su llegada a Sevilla para disfrutar del puente en familia después de cumplir con sus compromisos profesionales en la capital: "No te voy a contestar a nada, la verdad. No me preguntes más porque no te voy a contestar a nada. Muchísimas gracias" ha afirmado, después de confesar "la vergüenza" que le dan las preguntas sobre su separación del torero "con todo el mundo aquí mirando".

Cumpliendo su palabra, y a pesar de nuestra insistencia, silencio absoluto sobre su intención de agilizar el divorcio de Cayetano y los rumores de que quiere conseguir la nulidad eclesiástica de su matrimonio.

Sin embargo, Eva no ha podido evitar sonreír cuando le hemos preguntado si le gustaría encontrar de nuevo el amor, dejando en el aire si Iker Casillas ha vuelto a ponerse en contacto con ella en las últimas semanas.