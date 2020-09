Eva González tiene el look ideal para dar la bienvenida al otoño. ¡Y es muy fácil de imitar!

MADRID, 23 (CHANCE)

Cuando la ocasión lo requiere Eva González es una de nuestras celebrities más elegantes y, bien sea en televisión o en eventos privados como bodas o bautizos, nunca defrauda y siempre va espectacular. Sin embargo, en su día a día la modelo sevillana opta por la comodidad y la sencillez. Madre de un niño de dos años y medio, presentadora de un programa de éxito y sin parar en toda la semana, la mujer de Cayetano Rivera es de las que apuesta por zapatillas, vaqueros y coleta para sobrellevar el día a día.

Ahora, y para dar la bienvenida al otoño, Eva acaba de compartir en su cuenta de Instagram uno de sus looks más ponibles e ideales. Y es que la modelo demuestra que con vaqueros, unas cómodas zapatillas y sin gota de maquillaje, se puede estar tan espectacular como con un vestido de alta costura.

Además, y lo mejor de todo, es que el look de Eva es muy fácil de conseguir. Unos sencillos vaqueros negros pitillo - que puedes encontrar en la mayoría de tiendas y por muy poco serán tuyos, como estos de Mango de 19.90 euros - una camiseta básica blanca de algodón, que da el toque chic a cuaquier conjunto informal, como la que os proponemos de Stradivarius (5.99 euros) y una elegante blazer color arena, acorde con el otoño que acabamos de inagurar. En Zara puedes encontrar una muy similar por 59.90 euros. Como complementos, sus inseparables Converse All Star negras - que pueden ser tuyas por 80 euros y te acompañarán durante varias temporadas sin ningún género de dudas, puesto que no pasan de moda - y un bolso de piel negro. Os proponemos uno en forma de bandolera, cómodo a la par que elegante, como este que nos trae Massimo Dutti (69.90 euros).

Gracias Eva por servirnos de inspiración (una vez más) y darnos las claves para conseguir un look de entretiempo ideal, elegante, cómodo y, no menos importante, low cost.