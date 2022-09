Eva Poptcheva formaliza su entrada en el Parlamento Europeo como eurodiputada de Ciudadanos en sustitución de Garicano

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La experta en Derecho de la Unión Europea (UE) Eva Poptcheva ha recogido este jueves en el Congreso el acta que la acredita como eurodiputada de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, cargo al que accede en sustitución de Luis Garicano, que dejó la política a finales de julio.

La hasta ahora funcionaria del Parlamento Europeo, búlgara de nacimiento, ha jurado acatar la Constitución ante la Junta Electoral Central y tomará posesión de su escaño en los próximos días, según ha comunicado la formación 'naranja'.

Poptcheva, que actualmente encabeza la unidad de Asuntos Legislativos en la Eurocámara, completa así la delegación europea de Ciudadanos, que desde este mes encabeza Adrián Vázquez, tras la salida de Garicano.

La nueva eurodiputada búlgaro-española de Ciudadanos se licenció en Derecho por la Universidad Albert Ludwig de Friburgo en Alemania y es doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha desempeñado su carrera profesional como abogada en bufetes en España y Alemania, antes de incorporarse al Parlamento Europeo.

También es autora del libro 'Ciudadanía multinivel: el derecho a la protección consular de ciudadanos de la UE en el exterior' ('Multilevel Citizenship: The Right to Consular Protection of EU Citizens Abroad' en el original), así como de distintas publicaciones académicas. Forma parte también de la asociación de Ciudadanos en Bruselas.

COMISIONES Y PORTAVOCÍA

En su nuevo cargo como eurodiputada, Poptcheva será miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la de Presupuestos y de la Delegación para las Relaciones con los Países de Asia Meridional y asumirá la portavocía en asuntos económicos y presupuestarios de la delegación.

Ciudadanos considera que su bagaje en Derecho europeo y su conocimiento de la maquinaria del Parlamento Europeo será clave para sacar adelante iniciativas de calado como los Presupuestos de la Unión para 2023, en un contexto de crisis y de guerra en Ucrania; la continuidad de los fondos de recuperación Next Generation; RePowerEU, pilar fundamental de la respuesta europea a la crisis energética; la puesta en marcha de la nueva autoridad de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; o el nuevo marco europeo de reglas fiscales que prepara la Comisión.