Eva Zaldívar da la cara por Pepe Navarro y manda un mensaje a Ivonne Reyes y a Vanesa Martín

MADRID, 19 (CHANCE)

Eva Zaldívar vuelve a estar en el punto de mira tras las declaraciones que en los últimos días han hecho tanto Ivonne Reyes como Vanesa Martín sobre cómo las trató Pepe Navarro durante su relación, paralelas en el tiempo a su matrimonio con la madre de sus hijos Andrea y Marlo.

Unos ataques a los que el presentador, fuera de sí, no dudó en responder en directo en 'Viva la vida', tachando a sus examantes de "sinvergüenzas", "indignas", "repugnantes" y "farsantes".

Ahora Eva Zaldívar sale en defensa de su exmarido, asegurando que no es para nada como lo han pintado Vanesa e Ivonne, justificando la polémica llamada de Pepe al programa porque en ocasiones es imposible no perder los ataques ante ciertas acusaiones y señalando que serán lo jueces quienes diriman lo que ha pasado en las últimas semanas.

Harta de su interminable guerra con la venezolana, de quien no quiere ni hablar porque no forma parte de su vida, la empresaria - que mantiene que Pepe nunca desapareció para Alejandro Reyes - no ha dudado en tender una mano al hijo de Ivonne, afirmando que puede contar tanto con ella como con el resto de su familia para lo que quiera.

- CHANCE: ¿Qué tal la polémica de estos días? ¿Cómo lo estás llevando? Vimos a Pepe dirigiéndose en términos despectivos a Ivonne Reyes y a Vanesa Martín.

- EVA: Yo bien, pero no voy a comentar nada de eso. Desgraciadamente esto va a seguir por la vía legal. Tendrán que dirimir los jueces lo que ha pasado en las últimas semanas y ya está, nada más

- CH: ¿Cómo es tu relación actual con Pepe?

- EVA: Ya lo he dicho por activa y por pasiva. Mi relación con el padre de mis hijos es buena, ya han pasado 20 años. Tenemos unos hijos maravillosos, los hermanos de mis hijos... Pasamos navidades juntos, tenemos una relación cordial y lo normal de una pareja que lleva muchísimo tiempo separada.

- CH: ¿Está Pepe arrepentido de lo del otro día?

- EVA: Eso preguntárselo a él. Yo no hablo por nadie

- CH: ¿Qué te parece lo que ha dicho Vanesa Martín?

- EVA: Yo no voy a hablar de lo que diga cada persona que se siente. Ya tienen sus sentencias y yo no voy a entrar en eso. Yo tengo mi vida feliz, con mis hijos, con mi familia y desgraciadamente todo lo que se están diciendo estas semanas serán los jueces los que lo tengan que dirimir

- CH: Lo que contó Ivonne que Pepe le dijo que dudaba de la paternidad de uno de tus hijos

- EVA: Eso será una de las cosas que tendrán que decidir los jueces

- CH: ¿Cómo se lo han tomado tus hijos?

- EVA: Mis hijos son dos personas anónimas. Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer como familia para tender una mano a Alejandro. En su día hace años lo llevamos por la vía judicial, ahí están los mensajes y el acercamiento que intentamos para tender unas manos y unos puentes y lo que no voy es estar contestando cada vez que Ivonne se siente, se invente, porque se inventa muchas cosas.

- CH: Comentó que Alejandro no se hace las pruebas porque Pepe le dejó tirado

- EVA: Yo no hablo con Alejandro. Su padre nunca desapareció, ni sus hermanos ni yo. Los puentes se tendieron, se intentó y no voy a entrar en lo que ella piense o diga o su hijo, que lo respeto todo, pero llevamos muchos años y está visto que no hay entendimiento.

- CH: El otro día Pepe perdió un poco los papeles ¿no?

- EVA: No voy a entrar en si perdió los papeles o no. Ella también pierde los papeles muchas veces. No voy a entrar a juzgar lo que hace cada uno en televisión. Esto ya es muy cansino, son muchos años atrás y muchas veces uno pierde la paciencia. Hay muchas mujeres malas, no solo los hombres son malos. Yo apoyo lo que tengo que apoyar. Soy mujer también, pero cada vez que abro la boca parece que apoyo al padre de mis hijos y yo apoyo lo que tengo que apoyar.

- CH: ¿Has pensado en sentarte en un plató y contar cosas que no sabemos aún?

- EVA: No tengo ninguna intención. Mi vida ya no es esta. No es Ivonne Reyes mi vida. Tengo la conciencia tranquila. He hecho todo lo posible por Alejandro, que no tiene nada que ver en esto. No ha podido ser, respeto la decisión de él y no quiero saber nada más del tema, de ella vamos

- CH: ¿Crees que Alejandro está engañado por su madre?

- EVA: No voy a entrar en eso porque no me concierne

- CH: ¿Quieres mandarle algún mensaje a Ivonne o a Vanesa?

- EVA: No, no ninguno. Yo no estoy en guerra con nadie

- CH: Pepe tiene todo tu apoyo

- EVA: Pepe tiene el apoyo como padre que es de mis hijos y como familia que somos. Seremos familia toda la vida. Lo que hablemos o lo que opinemos son cosas privadas, de familia.

- CH: Es doloroso ¿no?, si se hubiese hecho las pruebas de paternidad hace años?

- EVA: Eso ya forma parte del pasado. Las personas no somos perfectas. Los errores se intentan solucionar, no se puede solucionar pues ya está. Hay que mirar hacia adelante. No voy a entrar en juzgar si lo hizo mal, si lo hizo bien* Yo ya se cómo lo hizo. Yo ya llevo separada 18 o 20 años.

- CH: Pepe contigo se portó bien ¿no?

- EVA: No voy a entrar en cosas personales de lo que son una pareja. Las parejas se separan, se llevan mal, luego se* pues lo normal. Creo que no soy la única pareja separada ni la única que han engañado en la vida.

- CH: Pero Pepe no es cómo lo pintan ellas

- EVA: Desde luego que no. Las mentiras estarán en los juzgados lamentablemente ya está. Yo no voy a ir a televisión cada cosa que oigan que se inventan de mí. No es mi vida ni mi trabajo.

- CH: Dice Ivonne que el verdadero Pepe es al que vimos el otro día por teléfono.

- EVA: A eso se puede contestar que verdadera Ivonne Reyes es la que vemos también en televisión. Es que no vamos a entrar en eso. Yo no estoy en guerra con nadie.

- CH: Existe un pacto de no agresión entre Pepe y tú

- EVA: No existe ningún pacto ni me ha puesto un piso. Estoy separada, tengo mis cosas legales con el padre de mis hijos como todo el mundo y cada ve que hablo no es que me hayan pagado. Eso son tonterías y esas cosas van a acabar en un juzgado porque una ya se cansa.

- CH: ¿Pepe ejerce de padre no?

- EVA: Sí. Yo no he estado en una nube ni mis hijos vienen por ciencia infusa. Yo tenía una vida, tenía una pareja, tenía un marido que venía a mi casa. Lo que cada una quiera contar de su relación*. yo no voy a entrar. Se la vida que he tenido, estoy muy feliz.

- CH: ¿Hablarías con Alejandro?

- EVA: Claro. Alejandro cuando quiera puede llamarnos y puede contar con nosotros para lo que quiera. Ya se le tendieron las manos y ya lo sabe él. Nada más.