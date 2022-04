Eva Zaldívar declara que tomará medidas legales contra Vanesa Martín

MADRID, 12 (CHANCE)

La exmujer de Pepe Navarro pone punto y final al testimonio de Vanesa Martín, que tacha de ser un discurso lleno de mentiras. Eva Zaldívar ha decidido dar un golpe en la mesa y aclarar que no puede estar desmintiendo los comentarios de la expareja del periodista: "yo ya tanta mentira no. No me puedo estar defendiendo y no puedo estar todo el día contestando las burradas que se dicen". Desmiente totalmente que coincidiera con la que fue amante del presentador durante el embarazo y le acusa de aprovecharse económicamente del foco mediático tras varios años en silencio: "madre mía, tantas tonterías* y es que además se les paga por decir tonterías y mentiras. Esta mujer creo que tiene ya un juicio de faltas ¿no? Que fue hace 22 años".

Cansada de tener que defenderse y desmentir el relato de Vanesa Martín, declara que tomarán medidas legales contra ella llegado el momento: "pueden contar misa cantada que yo no voy a estar todo el día contestando de verdad. Sabéis que siempre os atiendo, pero esto ya* tomará el camino legal".

No tiene miedo a dar su opinión sobre la sentencia de malos tratos a la que se enfrenta Pepe Navarro y recuerda que su matrimonio fue como cualquier otro. Eva Zaldívar destaca que Vanesa Martín ha sacado a la luz el tema de los malos tratos después de dos décadas: "yo he tenido una vida con sus más y sus menos como todos los matrimonios, me he separado y ya está. Todo esto que sale después de 22 años y que* no voy a hacer una entrevista de verdad".

Ella no será la única en tomar medidas legales y adelanta a los micrófonos de Europa Press que Pepe Navarro está listo para llevar todo por la vía legal: "estamos todos muy bien y se llevará todo como se tenga que llevar por la vía legal".