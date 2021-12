Ex cargos de Cs censuran que Arrimadas "ataque" a Rivera y subrayan que ella "nunca protestó" por los pactos con el PP

Cambronero lo achaca a la "desesperación", Hervías dice que el tiempo da y quita razones y otros critican que no haya primarias en CyL

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Varios ex dirigentes de Ciudadanos consultados por Europa Press han coincidido este lunes en criticar el "ataque" de la presidenta del partido naranja, Inés Arrimadas, a su antecesor y fundador de Cs, Albert Rivera, y han subrayado que ella "nunca" se "opuso" ni "protestó" por la forma en que se negociaron los pactos con el PP que ahora pone en cuestión. Es más, han recordado que los defendía públicamente como portavoz de la formación.

La reacción se ha producido después de que Arrimadas haya asegurado que, viendo lo que ha pasado, la negociación que hizo su partido en 2019 "fue un grave error, porque se regaló al PP las cuatro presidencias de las comunidades autónomas en un momento en el que habían sacado su peor resultado".

"Y fue un error porque ya vemos cómo las utilizan. Si hubieran sido socios leales no habría habido problemas, pero viendo cómohan utilizado el botón nuclear del adelanto, desde luego podíamoshaber negociado mucho mejor", ha declarado Arrimadas en una entrevista en El País, justo una semana después de que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, convocara elecciones anticipadas en la región para el 13 de febrero, haciendo saltar por los aires el pacto de gobierno entre PP y Cs.

Uno de los primeros en pronunciarse públicamente ha sido el ex secretario de Organización de Cs y exsenador, Fran Hervías, quién ha respondido irónicamente a Arrimadas: "Mucho mejor pactar con Sánchez y su banda".

Según Hervías, "el tiempo da y quita razones". "Me fui de Cs y dejé mi acta de senador porque precisamente quería ganar al sanchismo y no ser uno más de la banda", ha manifestado en un mensaje en su cuenta de Twitter.

El diputado Pablo Cambronero, que también dejó Cs pero forma parte del Grupo Mixto en el Congreso, ha afirmado que Arrimadas "voto a favor de ese tipo de pactos estando en la Ejecutiva de Cs, no en la general sino en la permanente, la que tomaba las decisiones". "Sorprende bastante que ahora diga que el error es de otros", ha declarado a Europa Press.

Tras asegurar que "no esperaban el batacazo" de Madrid del 4 de mayo y que parecen "muy desesperados" por si ocurre lo mismo en Castilla y León, ha achacado las declaraciones de Arrimadas a que "necesitan hacerse visibles" ante las próximas elecciones. "Lógica no tiene ninguna porque ella estaba en la Ejecutiva de Cs. ¿De repente todo es un error catastrófico?", se ha preguntado, para enmarcar esta estrategia en la perspectiva de la "desaparición o no" en la que está el partido naranja en este momento.

LE AFEAN QUE "CULPE DE CADA ERROR" A RIVERA

Cambronero ha calificado de "error grave" que ahora Arrimadas culpe a Rivera de esas decisiones, cuando se fue "con bastante elegancia y no dice absolutamente nada". "Pero creo que entra todo dentro de la desesperación general", ha apostillado.

Otra de las fuentes consultadas ha censurado también el "ataque permanente" a Albert Rivera y que le "culpen de cada error que comete" Arrimadas y su equipo. Además, ha indicado que "la gente de Cs no quiere estar con el PSOE de Sánchez" pero "la dirección nacional de Ciudadanos no se da cuenta".

"Es que directamente es indecente lo que hace y dice contra Albert. No se lo merece. Si no llega a ser por Albert ni Cs existiría ni ella estaría donde está", ha aseverado este exdirigente, para hacer hincapié en que si Arrimadas quiere pactar con Pedro Sánchez "que lo diga".

BUSCA "FOCO MEDIÁTICO" ANTE LAS MALAS PERSPECTIVAS EN CYL

Otros ex cargos de Cs, que también prefieren mantenerse en el anonimato, hacen hincapié en que lo que busca la presidenta de Cs es poner a su partido en el "foco mediático" en un momento en que pueden quedarse fuera de las Cortes de CyL.

"El proyecto de Cs languidece. ¿Cuál es el camino a futuro que quiere recorrer Inés Arrimadas?", se pregunta una persona que ocupó en el pasado un asiento en la Asamblea de Madrid con Cs, que añade además que "ella misma se complica la existencia" con este tipo de manifestaciones públicas contra Rivera.

Otra persona que se dio de baja de Cs hace nueve meses, ha indicado a Europa Press que si ella no estaba a favor de pactar con el PP que lo hubiera dicho en su momento porque entonces "la otra posibilidad era pactar con el PSOE y Podemos". "La transparencia y la palabra es importante. Y Rivera se presentó con un programa bastante claro diciendo que no iba a pactar con el PSOE", ha recordado, para emplazar a Arrimadas a actuar con transparencia y aclarar su política de pactos antes de las elecciones del día 13 de febrero en Castilla y León

LAS PRIMARIAS ERAN UNA "BANDERA" DE CS

Varios de los cargos consultados han criticado que ni siquiera se hayan celebrado primarias en Castilla y León, y ha señalado que "la coherencia se les va al garete" después de haber preconizado ese sistema. "Creo que entra también en el mismo juego de desesperación electoralista", ha indicado Cambronero.

"Hemos defendido siempre primarias y ahora resulta que no hay primarias en el partido que más las hemos abanderado", ha asegurado un exmiembro del partido en Madrid, que cree que Arrimadas está en una "situación dramática" y no tenía tiempo "para hacer muchas cosas". "Están jugando a un corto plazo y Cs pierde sus banderas", se ha quejado.