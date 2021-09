El ex chofer de Bárcenas planea recurrir su suspensión de empleo y sueldo en la Policía por 'Kitchen'

También han sido suspendidos el comisario Gómez Gordo y el inspector Fuentes Gago

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Sergio Ríos, el que fuera chofer del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, pretende recurrir la decisión de la Policía Nacional de dejarle sin empleo y sueldo tras ser procesado por la Audiencia Nacional como presunto espía de la 'Operación Kitchen'.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, la defensa de Ríos considera prematura esta suspensión teniendo en cuenta que el auto de procesamiento dictado el pasado 29 de julio está pendiente de varios recursos ante el juez instructor y ante la Sala de lo Penal.

El cuerpo de seguridad ha tomado la misma decisión respecto a otros dos agentes procesados por 'Kitchen', el comisario Andrés Gómez Gordo y el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, de acuerdo con fuentes policiales.

La 'Operación Kitchen' habría funcionado entre 2013 y 2015 para espiar a Bárcenas y su entorno, empleando para ello recursos policiales y fondos reservados, con el objetivo de localizar y robar la información comprometedora que pudiera tener sobre el PP y sus dirigentes.

De acuerdo con el relato realizado por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García-Castellón, Ríos habría sido captado por la trama para espiar a los Bárcenas y, a cambio, habría recibido 2.000 euros mensuales más gastos. Posteriormente, consiguió plaza en la Policía Nacional.

EXCARGO DE CONFIANZA DE COSPEDAL

Por su parte, Gómez Gordo, que fue cargo de confianza de la ex dirigente 'popular' María Dolores de Cospedal cuando presidía Castilla-La Mancha, ha sido señalado por otros mandos policiales como la persona que captó a Ríos.

En cuanto a Fuentes Gago, estaba destinado a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional cuando se produjo el presunto espionaje a Bárcenas y su familia.

El juez ha procesado a un total de once personas, empezando por el ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz y su ex secretario de Estado Francisco Martínez; y siguiendo con el ex DAO Eugenio Pino, los comisarios José Manuel Villarejo, José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas y Enrique García Castaño; para terminar con el agente Bonifacio Díez; además de Ríos, Gómez Gordo y Fuentes Gago.

García-Castellón ha considerado acreditado a nivel indiciario que todos ellos, "puestos de común acuerdo y con conocimiento de la ilicitud de los hechos que estaban llevando a cabo", pusieron en marcha la 'Kitchen', lo que sería constitutivo de delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencia y malversación.