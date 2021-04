Ex comisario general de Información asegura al Congreso que no supo del espionaje a Bárcenas: algún "superior" lo ordenó

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El que fuera comisario general de Información en la Policía en la etapa del ministro Jorge Fernández Díaz, Enrique Barón, ha reiterado en el Congreso, como ya dijo ante el juez, que no supo del espionaje a Luis Bárcenas pese a que se usaron recursos de la Comisaría y lo achaca a que algún cargo "superior" dio orden de que no fuera informado.

Ante la comisión de investigación de la llamada operación 'Kitchen', el comisario ha explicado que desde la Comisaría General de Información (CGI) llevó a cabo "decenas de operaciones antiterroristas" que era "el núcleo básico" de su actividad, y de ellas conoce "en profundidad" los medios utilizados.

El vídeo del día Estados Unidos supera las 200 millones de dosis aplicadas de la vacuna

En cambio, ha dicho que nunca supo del espionaje al extesorero del PP, ni de los medios utilizados en esa operación que sí han reconocido algunos de sus subordinados. En cuanto a las noticias que veía en prensa sobre la investigación a Bárcenas, pensaba que eran operativos de la Policía Judicial por orden del Juzgado central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y que por tanto no se habían requerido sus servicios.

Es más, ha relatado que fue en febrero de 2019, en su declaración como testigo ante el juez Manuel García-Castellón, cuando se enteró de qué recursos de su Comisaría General de Información se habían usado para la 'kitchen'.

Pero, en todo caso, ha remarcado que ese operativo no había afectado al trabajo normal de la unidad. "Lo que se hiciera y como se hiciera, no tuvo ningún impacto en el normal funcionamiento de la Comisaría General, no afectó", ha subrayado.

Preguntado por qué cree que no se enteró de esa operación que, en cambio, han relatado sus subordinados, Barón ha contestado que "evidentemente" algún superior decidió ordenar que no fuera informado. Esa orden calcula que podría ser del director adjunto operativo (DAO), pero no lo sabe con certeza: "Evidentemente alguien por encima, que fue quien encargaría las cuestiones", ha dicho.