Un ex directivo de Iberdrola asegura que firmó una factura de Villarejo por orden del jefe de Seguridad

Responde por una factura de casi 30.000 euros que estaría vinculada al proyecto 'Wind'

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El ex jefe de seguridad en el extranjero de Iberdrola Enrique Victorero ha asegurado este viernes al juez de la Audiencia Nacional que investiga los presuntos encargos ilícitos de Iberdrola a José Manuel Villarejo que firmó una de las facturas emitidas por las empresas del comisario, CENYT, por orden de su superior directo, Antonio Asenjo, sin realizar mayores comprobaciones.

Victorero ha comparecido porque su firma consta en una factura del 14 de febrero de 2012 emitida por CENYT a Iberdrola Renovables por un importe total de 29.500 euros en concepto de "servicios de apoyo logístico y seguridad a personal en Rumanía".

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, avanzó al citarlo que su intención era "averiguar si, atendido su cargo, pudiera haber conocido que todos los conceptos referidos a servicios de seguridad prestados en el exterior en la factura referida y otras pudieran ser inexactas".

De acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Victorero ha explicado que, aunque la contratación de servicios de seguridad en otros países recaía en su ámbito de competencia, Asenjo le dijo: "De lo de Rumanía me ocupo yo".

Por eso, ha indicado, le pareció extraño que después Asenjo le pidiera firmar esa factura concreta, si bien ha añadido que lo hizo porque venía respaldada por otras dos firmas anteriores.

En este punto, de acuerdo con dichas fuentes, los fiscales anticorrupción han querido saber si hizo algún tipo de control sobre esa factura y Victorero ha contestado que únicamente se fijó en que tenía un número de cuenta y otro de encargo, sin realizar mayores comprobaciones sobre el concepto.

A este respecto, ha manifestado que no le sorprendió el concepto de la factura, aunque sí ha dejado claro que le consta que CENYT finalmente no llevó a cabo el trabajo, porque poco después viajó a Rumanía y vio que no había contratado personal de seguridad, hasta el punto de que fue él quien tuvo que buscarlo.

En este sentido, ha ratificado la declaración prestada el pasado 20 de enero por el representante legal de Iberdrola Renovables, el cual indicó que el acercamiento a CENYT que refleja la factura de 2012 se quedó en una mera tentativa porque finalmente su oferta no fue aceptada. Lo que se pagó a la empresa del comisario fueron los gastos en los que habría incurrido para poder formular una oferta detallada, justificó.

PROYECTO 'WIND'

Esta factura estaría vinculada al proyecto 'Wind', de 2011, que habría consistido en investigar a la empresa suiza Eólica Dogrogea, su accionista mayoritario Cristopher Kaap y su apoderado Corneliu Dica, para obtener información que ayudara a la compañía española a resolver un conflicto que había surgido en relación con una serie de proyectos en Rumanía.

Los fiscales han llamado la atención sobre un correo electrónico que CENYT habría enviado a Asenjo donde requería al entonces jefe de Seguridad un informe anterior, para poder llevar a cabo la nueva tarea encomendada en 2016, por la que supuestamente Villarejo debía investigar si la empresa suiza tenía el patrimonio suficiente para hacer frente al laudo arbitral que resolvió su disputa con Eólica Dogrogea.

Para los representantes del Ministerio Público, este 'email' evidenciaría que sí hubo un trabajo previo de CENYT que se habría remunerado con la factura de 2012, frente a lo cual Victorero ha incidido en que, hasta donde sabe, el grupo de Villarejo no prestó servicio alguno en Rumanía, reiterando asimismo que él se desvinculó por completo de ese asunto porque Asenjo le recalcó que lo dejara en sus manos.

CONTRATOS CON IBERDROLA Y CENYT

Este viernes también han declarado, como testigos, Antonio Holguín y Francisco Javier García, los fundadores de la extinta CASESA, a la que el ex director de Control de Funciones Corporativas de Iberdola José Antonio del Olmo señaló por participar en un sistema de triangulación de facturas para supuestamente encubrir los pagos a CENYT.

Las fuentes apuntan que Holguín apenas ha podido responder a las preguntas efectuadas porque, según ha precisado, su función dentro de CASESA era ocuparse de la parte financiera, ajena a las contrataciones.

Tanto él como su antiguo socio, ya que CASESA se vendió en 2010, han confirmado que Iberdrola era una de las empresas a la que proporcionaban servicios de seguridad, si bien han puntualizado que cuando se trataba de prestarlos en otros países debían subcontratar porque no tenían la estructura apropiada para proporcionarlos por sus propios medios.

Al ser preguntado sobre si una de esas compañías subcontratadas en el extranjero era CENYT, García ha respondido que no se acordaba porque a lo largo de los años han trabajado con muchos colaboradores.

El Ministerio Público le ha puesto sobre la mesa dos facturadas afloradas por Hacienda y emitidas por CENYT a CASESA que sumarían más de 300.000 euros, a lo que García ha reaccionado diciendo que, si así consta, será porque efectivamente la empresa del comisario estuvo entre sus diversos proveedores.

EL COMUNICADO DE 2019

Los dueños de la extinta CASESA, de acuerdo con las citadas fuentes, no han establecido vínculo alguno entre los servicios que les prestaba CENYT y los que ellos daban a Iberdrola.

García sí ha relatado que, cuando en 2019 salieron las primeras noticias en prensa que relacionaban a CASESA y Villarejo, recibieron una llamada del director de comunicación de Iberdrola para comentar lo publicado.

Fue entonces cuando CASESA emitió el comunicado de ese mismo año donde negó conocer CENYT y haber trabajado con ella. Según García, lo hicieron de 'motu proprio', sin que la eléctrica les diera ninguna directriz.

Aquí, los fiscales han puesto de relieve la incongruencia entre la nota de prensa donde se desvinculaban de CENYT y las dos facturas que conectan a ambas empresas. A su turno, los testigos han subrayado que en 2019 ya había pasado mucho tiempo y no podían recordar cada proveedor.

Con estas declaraciones, se cierra la tanda de comparecencias fijada por García Castellón para esta semana, en el marco de sus pesquisas sobre esta pieza 17 de 'Tándem', donde se investigan los trabajos que Villarejo habría hecho para Iberdrola desde 2004 y por los que habría cobrado más de un millón de euros.