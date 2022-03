El ex jefe de Seguridad de Iberdrola alega que "no existe razón fáctica ni jurídica" para proteger a Del Olmo

Apunta, en cambio, a una posible sanción al ex 'controller' por trasladar "información falsa"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El ex jefe de Seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo ha señalado al juez de la Audiencia Nacional que investiga los presuntos encargos ilícitos de la compañía al comisario José Manuel Villarejo que "no existe razón fáctica y jurídica" para otorgar al que fuera director de Control de Funciones Corporativas José Antonio del Olmo la protección contemplada en la norma europea para amparar a los denunciantes.

La defensa de Asenjo ha contestado así al ofrecimiento que hizo el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, a las partes para que se pronunciaran sobre la posibilidad de aplicar a Del Olmo la conocida como directiva 'whistleblower'.

El magistrado lo planteó por ser Del Olmo el autor de un informe elaborado en diciembre de 2004 donde se plasman presuntas irregularidades relacionadas con la contratación al grupo empresarial de Villarejo, CENYT.

"No existe razón fáctica ni jurídica que aconseje otorgar al señor Del Olmo protección alguna. Al contrario, las razones que impiden su concesión son variadas", sostiene Asenjo en un escrito del pasado martes, al que ha tenido acceso Europa Press.

Así, alega que el supuesto del ex 'controller' no encaja en la norma comunitaria porque, en primer lugar, está diseñada para proteger a quienes alertan de las infracciones del Derecho de la UE, y no sería el caso; y, en segundo, porque "jamás denunció, ni por canales internos de la compañía ni ante institución alguna".

Además, indica que "no solo no existen 'motivos razonables para pensar que la información sobre infracciones denunciadas es veraz'", "requisito" exigido por la directiva europea, "sino que Del Olmo se encuentra investigado, precisamente, y entre otros injustos, por la falsedad del documento en el que habría revelado irregularidades".

"DOCUMENTO MENDAZ"

A ello añade que, a su juicio, "las diligencias practicadas durante la instrucción han revelado los espurios fines --muy alejados del espíritu de la directiva-- que llevaron a Del Olmo a confeccionar el documento mendaz y a buscar una versión de defensa autoexculpatoria".

En este sentido, la defensa de Asenjo subraya que "la directiva expresamente obliga a sancionar a quienes comuniquen o revelen públicamente información falsa asabiendas".

Asimismo, recuerda que Del Olmo, al estar investigado, "goza ya, y en su plenitud, de todas las garantías procesales que el ordenamiento jurídico asigna a esa condición procesal".

"No existe razón alguna que justifique la adopción de cualquier medida adicional de protección a Del Olmo", por lo que hacerlo supondría darle "un trato desigual" respecto a los demás investigados, argumenta.

CITA EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Del Olmo ha reclamado que se le aplique la Directiva 2019/1937 ante las acciones legales emprendidas por Iberdrola en su contra, que se han traducido en procedimientos penales, mercantiles y laborales, y que él ve como "represalias".

Tanto García Castellón como la Fiscalía Anticorrupción han rehusado pronunciarse sobre la protección a Del Olmo con "carácter previo" a la declaración del ex 'controller', prevista para el próximo 18 de abril.

La pugna entre Iberdrola y su ex directivo se enmarca en la pieza 17 del denominado 'caso Villarejo', donde se investigan los sucesivos proyectos que el comisario habría hecho para el gigante energético desde 2004 por más de un millón de euros.